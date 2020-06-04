Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом строительства новой улицы, которая соединит центр Ташкента с Сергелийским районом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Проект новой улицы протяженностью 5,6 км оценивается более чем в 280 млрд сумов. Он был разработан в сотрудничестве с турецкой компанией Kalyon.





Согласно проекту, на пересечении улицы Чупонота и Малой кольцевой автодороги будет сооружен путепровод длиной 583 м.

С этого перекрестка до Ташкентской кольцевой автодороги будет построена новая улица, которая продолжится тоннелем под кольцевой дорогой и соединится с новым мостом, строящимся на улице Кипчак. Президент также посетил это сооружение.





Сегодня автомобили, прибывающие в Сергелийский район из основной части города и обратно, следуют в основном улицей Янги Сергели. Она особенно перегружена утром и вечером.

В результате строительства новой дороги и путепровода автомобильный трафик в сторону Сергели по существующей улице снизится на 50%, а время в пути должно сократиться на 20−25 минут, отмечалось на презентации.

Как говорится в сообщении, за последние три года в Сергелийском районе было построено 460 многоэтажных домов. За это время сюда переехали более 100 тысяч человек, и население района перевалило за 276 тысяч. В результате возросла нагрузка на инфраструктуру.

В этом году должна быть достроена Сергелийская надземная ветка метро стоимостью 83 млн долларов и протяженностью 7 км со станциями «Чоштепа», «Тошкент халка йули», «Сергели», «Афросиёб», «Кипчок» и «Чинор».