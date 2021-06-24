Подрядчиком по проекту строительства парка «Новый Узбекистан» и комплекса «Истиклол» в Кибрайском районе Ташкентской области стала компания Mimar Group, следует из данных портала государственных закупок.

Как обратила внимание «Газета.uz», инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента разместила два лота (1, 2) о заключении соглашения с Территориальной инспекцией по контролю в сфере строительства. Соглашение предусматривает оказание услуги по надзору за качеством и полнотой выполнения строительно-монтажных работ.





В обоих лотах Mimar указана как подрядная организация. В первом стоимость строительно-монтажных работ оценена в 146,5 млрд сумов, уведомление о начале работ подано 17 июня. Во втором лоте — 47,8 млрд сумов, уведомление подано в тот же день.

В документах отмечено, что основанием для параллельного проектирования является постановление Кабинета министров Узбекистана от 8 мая 2021 года.





Согласно информации на сайте Mimar Group, это частная строительная компания, основанная в 2020 году и специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов — от строительства жилых кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения.

По данным ЕГРПО, компания зарегистрирована в июле прошлого года, основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Учредителями указаны Алишер Абдубаситович Ганиев (56,75%) и Козимбек Уткирович Яминов (43,25%), руководителем — Ферузбек Давронов.

Компания реализует проект строительства торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX на площади 71 га, а также привлечена к реконструкции мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» в столице.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в пресс-службах хокимията Ташкента и Министерстве строительства. В самой компании подтвердили, что Mimar Group реализует проект по строительству парка «Новый Узбекистан» и комплекса «Истиклол».

Проект парка «Новый Узбекистан», Кадр телеканала «Узбекистан 24».

1 мая место закладки парка «Новый Узбекистан» посетил президент Шавкат Мирзиёев. Он принял участие в высадке первых деревьев и предложил организовать парк в виде пяти ветвей огромного дерева, что будет символизировать пять приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана.

Здесь же решено возвести комплекс «Истиклол», посвященный 30-летию независимости страны, который изначально планировалось разместить в сквере «Голубые купола» в центре Ташкента.

В ходе посещения места будущего парка глава государства сообщил, что эта территория перейдёт в состав Ташкента, если предложение одобрит парламент.

«Всё равно Ташкент должен быть большим. У людей большой спрос на жильё, социальные сферы», — заявил он (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

В конце мая в Кибрайском районе бульдозером было уничтожено 8,7 га поля со спелой клубникой. В районной администрации заявили, что земли были изъяты для государственных нужд в рамках строительства парка «Новый Узбекистан», комплекса «Истиклол» и других объектов. На следующий день хокимият выплатил 154 млн сумов компенсации.