Дехкане, работавшие на клубничном поле в Кибрайском районе Ташкентской области, 20 мая получили компенсацию за уничтоженный урожай, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе районного хокимията.

Ранее мы писали, что в махалле «Чинкелди» бульдозер уничтожил 8,7 га поля со спелыми клубниками. В районной администрации указали, что земли изъяты для государственных нужд в рамках строительства парка «Новый Узбекистан», комплекса «Истиклол» и других объектов.

Тогда же в пресс-службе хокимията заявили, что владельцы и арендаторы земельных участков были заранее предупреждены, с ними заключено соглашение о выплате соответствующей компенсации.

Позже заместитель начальника отдела по вопросам сельского хозяйства хокимията Кибрайского района Хамидулла Турахуджаев рассказал Kun.uz, что предварительная договорённость была и с фермером, и с дехканами.

«В фермерском хозяйстве есть 20,2 га земли. На этом участке разбит сад площадью 12 га, на территории которого высажено 8 га клубники. Изъятие земли для государственных нужд было согласовано с фермером. Дехкане тоже согласились освободить [земли]. Тогда была договорённость платить 50 млн сумов за гектар неубранной клубники, а за уже убранные площади не менее 24 млн сумов за гектар», — заявил он.

Специалист отметил, что на этих участках девять дехкан выращивали клубнику.

«Когда мы сообщили о составленных протоколах, которые переданы на экспертизу для подсчёта стоимости, а также о том, что после окончания и утверждения оценочной работы документы будут предоставлены в финансовый отдел и выплачена компенсация, они правильно поняли нас», — пояснил представитель хокимията. По его словам, спустя 4−5 дней у людей предположительно возникло недоверие и они начали говорить, что не выплачивается компенсация.

По его словам, для общей площади земли, принадлежащей фермерскому хозяйству «Саидвали хожи», предусмотрена компенсация в размере 850 млн сумов. Эта сумма также включает 192 млн сумов для дехкан. На сегодняшний день обратившиеся за компенсацией дехкане получили 154 млн сумов (за 7,7 из 8,7 га земли).

Он добавил, что на распространившейся накануне видеозаписи было запечатлено картофельное поле, а клубничное поле уничтожено раньше.

Как уточнили «Газете.uz» в хокимияте Кибрайского района, дехкане согласились на выплату 20 млн сумов с 1 га за остатки урожая клубники. У них взяли расписки о возмещении ущерба и отсутствии претензий.

Дехкане, получившие компенсацию за клубники, сообщили, что также на земельных участках фермерского хозяйства выращивают посевы фасоли, тмина, помидоров и других овощей. Хамидулла Турахуджаев отметил, что оценочные работы проходят экспертизу, после которой им также выплатят ущерб.