Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 мая посетил место закладки нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области и принял участие в высадке первых деревьев, сообщила пресс-служба главы государства.

В феврале мы писали, что новый парк и олимпийский городок будут построены рядом с аэродромом «Ташкент-Восточный». В этом же районе по берегам реки Чирчик предлагалось разбить парковую зону.

«Зелёные насаждения играют важную роль в формировании комфортной и благоприятной жизненной среды. Поэтому в городах и районах нашей страны создаются новые парки и аллеи. Зелёные зоны особенно важны для развивающегося Ташкента, где в последние годы развернулась широкомасштабная строительная работа», — говорится в сообщении пресс-службы.





В высадке первых деревьев приняли участие члены парламента и правительства, общественность Ташкента, представители старшего поколения, деятели науки и искусства, спортсмены и молодежь.

«Рад встретиться с вами в эти светлые дни Рамадана. Мы начали большую работу по созданию достойных условий для нашего народа. С Божьей помощью приступаем к созданию в этом живописном месте парка площадью 104 гектара. Думаю, что заложить парк во время этого благодатного месяца, — добрый знак», — сказал Шавкат Мирзиёев.





В новом парке деревья будут высажены в виде пяти ветвей огромного дерева, что будет символизировать пять приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана.

«Цель — создать не просто зелёную зону, а место высокой культуры и духовности, место, где люди могут отдохнуть на лоне природы. Будут высажены каштаны, дубы, клены, тюльпановые и липовые деревья, высажены уникальные декоративные растения, кустарники и цветы. Намечено также организовать искусственное озеро, спортивные и детские площадки, фонтаны», — сообщает пресс-служба президента.





Здесь же будет возведен комплекс «Истиклол», посвященный 30-летию независимости страны.

Президент подчеркнул идейно-историческое значение этого комплекса: «В этом году мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Но наша государственность насчитывает 3000 лет. Здесь будет комплекс, который покажет эту великую историю. И молодежь, зарубежные гости, которые придут сюда, смогут удостовериться в этом», — сказал глава государства.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что парк должен быть комплексом, «отражающим новый облик Узбекистана, его огромный потенциал, единство и сплоченность нашего многонационального народа». С учетом этого он предложил назвать парк «Новый Узбекистан». Собравшиеся одобрили предложение.





Создание комплекса «Истиклол» с возведением «монументальной композиции, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости»,было запланировано постановлением президента от декабря 2020 года.

В феврале хокимият Ташкента объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса и сообщил, что комплекс расположится напротив ЦУМа в сквере «Голубые купола». Жители выступили против строительства в этом месте. С ними встречался хоким города Джахонгир Артыкходжаев, который заявлял, что если установить в сквере символ независимости, то в будущем ни у кого не поднимется рука разрушить зелёные насаждения.