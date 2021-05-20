В социальных сетях 20 мая распространилась видеозапись конфликта между жителями Кибрайского района Ташкентской области и сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается, что инцидент произошёл во время уничтожения бульдозером 9 га поля с созревшей клубникой.

По данным пресс-службы районного хокимията, земельной участок площадью 20,9 га (клубника была посажена на 8 га) принадлежит фермерскому хозяйству «Саидвали хожи» в махалле «Чинкелди». Земли, сдаваемые дехканам в субаренду на основе устной договорённости и без оформления документов, были изъяты для государственных нужд.

Как утончили «Газете.uz» в районной администрации, данные земли входят в часть территории, отведённой под строительство парка «Новый Узбекистан», комплекса «Истиклол» и других объектов. Предупредительные письма дехканам отправлены после поручения о строительстве нового парка. С ними были заключены договорённости и оформлены протоколы, сказали в пресс-службе хокимията.

В настоящее время эксперты оценивают нанесённый ущерб. Ожидается, что собственникам поля также компенсируют несобранный урожай клубники по рыночной цене. Хокимият утверждает, что объём урожая был невелик, поскольку уже проводились первые этапы сбора клубники.

Видеозапись также прокомментировали в пресс-службе ГУВД Ташкентской области и заявили, что сотрудники выполняли свои обязанности.

«По поводу данного видео в отношении сотрудников органов внутренних дел многие высказываются негативно. Нужно отметить, что сбор урожая, косьба или снос не связаны с [деятельностью] сотрудников внутренних дел. В процессе они только пытались остановить возникший конфликт и поддерживать общественный порядок, выполняли служебные обязанности», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 1 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил место закладки нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области и принял участие в высадке первых деревьев. Глава государства предложил в новом парке высадить деревья в виде пяти ветвей огромного дерева, что будет символизировать пять приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана. Здесь же будет возведён комплекс «Истиклол», посвящённый 30-летию независимости страны.

В феврале мы писали, что новый парк и олимпийский городок будут построены рядом с аэродромом «Ташкент-Восточный». В этом же районе по берегам реки Чирчик предлагалось разбить парковую зону.

В декабре 2020 года в Земельный кодекс Узбекистана был внесен новый порядок изъятия земли. Согласно ему, принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно после проведения открытого обсуждения с собственниками недвижимого имущества, расположенного на земельных участках, которые планируется изъять, оценки выгод и издержек, а также обязательного согласования с Централизованным фондом по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд.