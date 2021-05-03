1 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил место закладки нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области и принял участие в высадке первых деревьев. В своём выступлении глава государства сообщил, что земли под новым парком отойдут Ташкенту.

«Этот парк находится на территории Ташкентской области. Эти земли переведём в [состав] города Ташкента. Если парламент одобрит это, отойдёт Ташкенту. Всё равно Ташкент должен быть большим. У людей есть высокий спрос на жильё, социальные сферы», — заявил он (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

По словам президента, за три-четыре года в Ташкенте была осуществлена большая работа в сфере строительства, возведены новые здания и объекты.

«Теперь это нужно приостановить и вывести [строительные работы] за пределы города», — сказал президент.

В феврале мы писали, что новый парк и олимпийский городок будут построены рядом с аэродромом «Ташкент-Восточный». В этом же районе по берегам реки Чирчик предлагалось разбить парковую зону.

Фото: «Узбекистан 24».

Президент предложил в новом парке высадить деревья в виде пяти ветвей огромного дерева, что будет символизировать пять приоритетных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана.

Здесь же будет возведен комплекс «Истиклол», посвященный 30-летию независимости страны. Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве строительства, речь идёт о комплексе, который планировалось разместить в бульваре «Голубые купола» в центре Ташкента.

Фото: Пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что парк должен быть комплексом, «отражающим новый облик Узбекистана, его огромный потенциал, единство и сплоченность нашего многонационального народа». С учетом этого он предложил назвать парк «Новый Узбекистан». Собравшиеся одобрили предложение.

Ранее «Газета.uz» писала о планируемом расширении Ташкента за счёт территорий Ташкентской области. Согласно проекту постановления президента «О мерах по разработке проекта генерального плана развития города Ташкента до 2041 года», площадь столицы должна вырасти с 33 тысячи га (на 2018 год) до 41,5 тысячи к 2041 году. Расширить территорию города примерно на 8400 га планируется за счёт присоединения ряда территорий Ташкентской области: