Агентство по противодействию коррупции разработало проект закона о декларировании доходов, который в настоящее время находится на согласовании в соответствующих государственных органах. Об этом на пресс-конференции 7 января сообщила заместитель директора агентства Умида Тухташева

Ответственный сотрудник агентства Уткирбек Номозбоев уточнил список должностных лиц, на которых, как ожидается, будет распространяться требование декларирования доходов.

«Проектом закона охвачены должностные лица всех уровней. Кабинет министров, Администрация президента, хокимияты, республиканские организации, органы суда, прокуратуры, все они, согласно разработанному нами проекту, должны будут декларировать. Подразумеваются все должностные лица от самого нижнего до самого высшего звена, [в том числе] президент, премьер-министр», — заявил он.

Умида Тухташева сказала, что пока сложно назвать дату принятия закона, процесс должен ускориться после получения заключений соответствующих организаций. Это может произойти уже в 2021 году.

Ещё в сентябре 2017 года планировалось принять закон о государственной службе, предусматривающий декларирование доходов чиновников.

В октябре 2019 года был публикован проект постановления президента, которым предлагалось с 1 января 2020 года начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов отдельных категорий государственных служащих. В нём упоминались отдельные должностные лица Администрации президента, аппарата Законодательной палаты и Сената, а также Исполнительного аппарата Кабинета министров.

В мае 2020 года был обнародован законопроект «О государственной гражданской службе», который подразумевал ежегодное декларирование доходов, имущества и крупных расходов госслужащих. В документе отмечалось, что закон не будет распространяться на президента, депутатов и членов Сената, Центральной избирательной комиссии, омбудсмана, депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и представительных госорганов на местах, а также судей.

В конце декабря Агентство по противодействию коррупции сообщило о разработке с участием международных организаций Национальной стратегии противодействия коррупции на 2021−2025 годы. Одним из ей пунктов будет обязательное декларирование имущества госслужащими.