Агентство развития государственной службы при президенте Узбекистана опубликовало проект закона «О государственной гражданской службе». Обсуждение документа продлится до 6 июня.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроект разработан для регулирования отношений в области госслужбы, установления гарантий справедливого отбора и продвижения по службе на основе личных и профессиональных достоинств и заслуг, регламентации процедур приема, прохождения и прекращения госслужбы, создания условий для роста профессионализма и компетентности госслужащих.

Действие закона будет распространяться на всех госслужащих, за исключением президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената, Центральной избирательной комиссии, омбудсмана, депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и представительных госорганов на местах, а также судей.

Документ состоит из 11 глав и 75 статей. В нем, в том числе, определены полномочия президента и Кабинета Министров в области госслужбы, правовое положение госслужащих, меры по противодействию коррупции в системе госслужбы (конфликт интересов, декларирование доходов, имущества и крупных расходов), группы и категории госдолжностей и другое.

Согласно законопроекту, госслужащий имеет право на продвижение по службе на основании объективной и справедливой оценки профессиональных качеств и особых заслуг (меритократия), на получение справедливого и достойного вознаграждения, на выражение мнения руководству по служебным вопросам, на уважение его чести и достоинства руководителями и другими должностными лицами и другое.

Госслужащий обязан добросовестно исполнять возложенные на него должностные обязанности, не допускать конфликта интересов, не использовать служебное положение в личных и иных противоправных целях, воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к подрыву авторитета госслужбы, ежегодно представлять декларацию о своих доходах, имуществе и крупных расходах, а также декларацию о доходах, имуществе и крупных расходах членов своей семьи.

Для отдельных категорий госслужащих, перечень которых определяется президентом, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию доходов, имущества и крупных расходов, в том числе расширенный круг их близких родственников, включаемых в декларацию.

Кандидаты на поступление на госслужбу обязаны представить декларацию о доходах. Сведения о сдаче декларации проверяются кадровыми подразделениями государственных органов и организаций до принятия решения о назначении кандидата на госдолжность.

Госслужащий не вправе:

занимать госдолжность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве (родители, братья и сестры родителей, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через аффилированных (доверенных) лиц;

состоять членом органа управления коммерческой организацией, за исключением организаций с государственной долей;

приобретать непосредственно или через представителей доли, паи, акции в организациях, находящихся под контролем госоргана или организации, в которых госслужащий проходит госслужбу или с которыми имеет связи и интересы, которые могут привести к нарушению их независимости;

получать от физических и юридических лиц какие-либо вознаграждения в связи с исполнением своих служебных обязанностей или со статусом госслужащего;

и другое.

Документ определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение госслужащим должностных или служебных обязанностей, и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами, законными интересами граждан, организаций, общества и государства.

Личная заинтересованность госслужащих включает непосредственную возможность получения любой материальной или нематериальной (не имущественной) выгоды или преимущества для них лично или для их близких родственников, а также других лиц, с которыми они имеют близкие или деловые отношения.

В случае возникновения конфликта интересов госслужащие должны незамедлительно в письменной форме уведомить своего руководителя или вышестоящее должностное лицо.

Поступление на госслужбу осуществляется путем назначения кандидата на госдолжность на основе открытого независимого конкурсного отбора. При проведении отбора не допускается дискриминация претендентов по признаку пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.

Информация о вакантных госдолжностях автоматически публикуется на сайте органа по вопросам государственной гражданской службы с использованием Межведомственного программно-аппаратного комплекса «Единая национальная система труда», а также на сайте госоргана, в социальных сетях, мессенджерах и периодических печатных изданиях.

Для госслужащих устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Если по характеру или условиям госслужбы невозможно установить 5-дневную рабочую неделю, то может быть установлена 6-дневная рабочая неделя.

Труд госслужащих оплачивается на основе унифицированной системы, предусматривающей выплату:

базового должностного оклада;

доплаты за квалификационный ранг;

персональной надбавки, рассчитываемой, исходя из достижения госслужащими ключевых показателей эффективности, а также других критериев оценки их деятельности, определяемых работодателем.

«Оплата труда государственных гражданских служащих должна обеспечивать достаточные материальные условия для безусловного и исчерпывающего исполнения служебных обязанностей, укомплектование государственных органов и организаций компетентными кадрами, стимулирование их на добросовестный, инициативный и эффективный труд», — отмечается в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона будет способствовать созданию условий для формирования стабильных профессиональных кадров в госслужбе, предупреждению коррупции и других злоупотреблений на госслужбе, внедрению эффективной системы отбора и продвижения госслужащих, закреплению единой системы оплаты их труда и социальной защиты.