Государственный налоговый комитет разработал проект указа президента, предусматривающего обязательное декларирование доходов для сотрудников налоговой службы, сообщила пресс-служба ГНК.

Согласно проекту документа, с 1 июля 2021 года планируется ввести порядок:

обязательного декларирования доходов и имущества, принадлежащих руководящим сотрудникам государственной налоговой службы;

налоговые резиденты — физические лица имеют право подавать декларацию о своих активах в добровольном порядке.

При этом, сотрудников налоговой службы и физлицам не требуется подтверждать источник происхождения активов, отражённых в декларации и доступных до 1 января 2020 года.

По данным пресс-службы ГНК, декларации об активах и доходах за 2020 год сотрудники всей вертикали налоговой службы должны будут предоставить в срок до 1 сентября 2021 года, с последующим ежегодным декларированием в срок до 1 апреля.

Кроме того, будут разработаны соответствующие поправки в закон «О государственной налоговой службе», предусматривающие вменение требования по сдаче деклараций ко всем сотрудникам налоговых органов и установление ответственности за нарушение данного требования.

«Теперь каждый сотрудник налоговой службы будет обязан заполнить декларацию, в которой необходимо указать информацию об имеющимся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном совокупном доходе за отчетный год», — говорится в сообщении комитета.

Предлагается, что информация, полученная путём обработки деклараций, будет размещена в открытом публичном доступе на специальном сайте ochiq.soliq.uz с учётом требований законодательства о персональных данных.

Например, в случае с недвижимым имуществом к обязательной публикации подлежит информация о типе, общей квадратуре и расположении объекта. Информация об автомобиле будет содержать марку, модель и год его выпуска.

В ГНК заявили, что для них имеет приоритетное значение доверие общества к органам государственной налоговой службы. В этом году комитет уже внедрил обязательный открытый конкурсный отбор при приёме на работу в налоговую службу.

«Обязательное декларирование имущества и доходов — это логическое продолжение начатых преобразований в налоговых органах, еще один конкретный практический шаг к повышению прозрачности и недопущению коррупции среди сотрудников. Мы не должны оставить возможности для нахождения в системе „нечистых на руку“ сотрудников, для них в наших рядах места нет!» — говорится в сообщении.

Всего в системе налоговых органов на сегодняшний день осуществляют деятельность 10,3 тысяч сотрудников, большая часть которых — это молодежь.

«С самых первых дней их профессиональной деятельности мы должны дать им „вакцину честности“ и не допускать коррупционных проявлений на всех этапах прохождения службы в налоговых органах», — подчеркнули в комитете.

Декларирование доходов государственных служащих планировалось ввести с 2020 года, но проект Минтруда в итоге так и не был принят.

В начале 2021 года стало известно, что Антикоррупционное агентство разработало проект закона, согласно которому должностные лица всех уровней, включая президента и премьера, должны будут ежегодно заполнять декларацию о доходах.