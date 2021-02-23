В новой редакции Уголовного кодекса Узбекистана появится статья о незаконном обогащении государственного служащего. Проект закона о новой редакции кодекса разработан Генеральной прокуратурой совместно с другими ведомствами и опубликован для обсуждения.

Согласно предлагаемой статье, незаконное владение государственным служащим денежными средствами или имуществом, превышающими размеры, указанные в декларации о доходах и имуществе, либо наличие такого имущества в крупном размере наказывается штрафом в размере от 100 до 200 базовых расчётных величин или удержанием из заработной платы в течение 3 лет.

В пояснении к законопроекту отмечается, что в Конвенции ООН против коррупции незаконное обогащение (статье 20) отнесено к преступлениям, и что уголовная ответственность за это есть в Литве и других странах Европы, Индии, Китае, Аргентине, Гонконге.

В новой редакции Уголовного кодекса вводится само понятие «коррупционного преступления» и усиливается ответственность в этой сфере.

В частности, предлагается увеличить в 1,5 раза срок давности привлечения к ответственности за коррупционные преступления и ввести нормы, согласно которым предметом взятки, наряду с материальной заинтересованностью, является и нематериальная выгода.

О планах ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении говорилось на заседании Национального совета по противодействию коррупции в ноябре прошлого года.