В новой редакции Уголовного кодекса Узбекистана появится статья о незаконном обогащении государственного служащего. Проект закона о новой редакции кодекса разработан Генеральной прокуратурой совместно с другими ведомствами и опубликован для обсуждения.
Согласно предлагаемой статье, незаконное владение государственным служащим денежными средствами или имуществом, превышающими размеры, указанные в декларации о доходах и имуществе, либо наличие такого имущества в крупном размере наказывается штрафом в размере от 100 до 200 базовых расчётных величин или удержанием из заработной платы в течение 3 лет.
В пояснении к законопроекту отмечается, что в Конвенции ООН против коррупции незаконное обогащение (статье 20) отнесено к преступлениям, и что уголовная ответственность за это есть в Литве и других странах Европы, Индии, Китае, Аргентине, Гонконге.
В новой редакции Уголовного кодекса вводится само понятие «коррупционного преступления» и усиливается ответственность в этой сфере.
В частности, предлагается увеличить в 1,5 раза срок давности привлечения к ответственности за коррупционные преступления и ввести нормы, согласно которым предметом взятки, наряду с материальной заинтересованностью, является и нематериальная выгода.
О планах ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении говорилось на заседании Национального совета по противодействию коррупции в ноябре прошлого года.
Djora Abdumavlyanov
Давно пора!
Александр Македонский
А звучит то как “незаконное обогащение“, а наказание то какое ласковое. Присвоил чиновник, к примеру, 1млн$, а ему штраф 200 базовых величин
виктор гурьянов
это изменение будет тагже принематся как декларацыя каторую немогут решить аж 2012 года что касается чиновников никагда не примут так что не надо вешать лапшу науши помечтали и хватит спасибо пинсионер
Тимур Юсубов
Если не будет дополнено нормой о конфискации имущества или денежных средств, то это будет смахивать на способ легализации всего этого. Заплатил 2500-5000$ в качестве штрафа и спокойно владей домом в 1000000$, дорогими машинами, не прячь в матрасы сотни тысяч баксов наличных, ну и в этом духе..
Иff Купидоноff
Те, кто разрабатывают эти законы — сами коррупционеры. Вот почему законы мягкие.