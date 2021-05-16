Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 12 мая, посвящённом экономическому росту в регионах и отраслях, высказался о продовольственной безопасности страны, которая приобретает все большую важность, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, в некоторых регионах сокращается производство некоторых видов продовольственных продуктов.

Например, из-за снижения объёмов производства яиц в Ташкентской области на 5%, в Сырдарьинской — на 4%, цена на этот продукт в этих регионах выросла на 7%, а по стране — на 3,6%.

«Тот факт, что цены на мясо и растительное масло на мировом рынке стабильно растут целый год, должен мотивировать всех руководителей принять необходимые меры», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёе поручил вице-премьеру по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрату Ганиеву, председателю Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Бахромжону Норкобилову обеспечить производство 13 тысяч тонн мяса, 608 тысяч тонн молока, 3 миллиарда яиц и 14 тысяч тонн мяса птицы за счёт запуска 1000 животноводческих и 277 птицеводческих предприятий.

Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев совместно с хокимами должны обеспечить выращивание овощей, картофеля, риса, бахчевых, масленичных и кормовых культур более чем на 1,1 миллионе гектаров основных площадей, 224 тысячах га садов и на 873 тысячах га высвобождаемых от других культур землях.





Для обеспечения потребности населения в масложировой продукции в этом году президент поручил ответственным лицам принять меры по заготовке 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.

«Хокимы сегодня должны отвечать за трёхмесячный запас продовольствия. Мясо, яйца, масло … что будет с запасом этих продуктов? Что хокимы могут дать населению? На эти вопросы всегда нужно отвечать. В каждом регионе должен быть трёхмесячный резерв [продовольствия]», — сказал глава государства.

«Газета.uz» писала, что подсолнечное масло в апреле подорожало на 26,5%, хлопковое масло — 31%. В годовом выражении значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,6 раз), сахар (30%), молоко (14,9%) и яйца (26,8%), а также мясная продукция — говядина с костями (15,3%) и баранина (17,6%).

По данным Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), недавний всплеск цен, вызванный повышенным спросом на растительное масло на внешнем рынке и, как следствие, «желанием предпринимателей получить сверхвысокую прибыль» привёл к вводу стабилизирующих рынок мер со стороны государства.

Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал закон об обнулении НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов. Кроме того, введены экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масла, а также их семена. Ограничен экспорт растительного масла, полученного от переработки импортированных подсолнечного масла и семян подсолнечника.

После этого решения средняя цена за литр растительного масла в Узбекистане за неделю снизилась на 0,5% — до 19,1 тысяч сумов, заявили в ЦЭИР. Снижение цен наблюдается в 9 регионах, но в Ташкенте и оставшихся областях они продолжили расти.

5 мая центр сообщал, что в преддверии обнуления НДС на импорт растительного масла за неделю объёмы подсолнечного масла на таможенных складах выросли с 3500 тонн до 6500 тонн. Это могло вызвать искусственный дефицит и повлиять на цены.

Замминистра финансов Дильшод Султанов ранее объяснял, что уменьшение ставки НДС не делает услуги и товары «адекватно дешевле». Он также отмечал, что из-за освобождения импорта растительного масла от НДС бюджет недополучит 267 млрд сумов.