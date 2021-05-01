В апреле 2021 года товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 1,5%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике. С начала года повышение цен на них составило 4,1% при среднемесячном значении 1%. В годовом выражении (к апрелю 2020 года) прирост цен достиг 10,7%.





Продовольственные товары в апреле прибавили в цене 3%, непродовольственные — 0,4%, услуги — 0,5%.

В структуре прироста индекса потребительских цен продолжает доминировать влияние продовольственной инфляции, отметили в Госкомстате.









Цены на продукты питания

Из продуктов питания и безалкогольных напитков по росту цен за апрель 2021 года со значительным отрывом лидирует масложировая продукция, которая за месяц стала дороже на 21,6%. Кроме того, ощутимо подорожали плодоовощная продукция (3−4,6%), сахар (5,7%).





Среди основных групп продуктов питания и безалкогольных напитков в лидеры по росту цен за январь-апрель 2021 года также вышла масложировая продукция (26,8%). В тройку лидеров также вошли овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (12,9%), фрукты и орехи (10,8%). В годовом выражении значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,6 раз), сахар (30%), молоко (14,9%) и яйца (26,8%), а также мясная продукция — говядина с костями (15,3%) и баранина (17,6%).





Подсолнечное масло за апрель подорожало на 26,5%, хлопковое — 31%. За год их стоимость выросла на 70,9% и 72,5% соответственно. «Газета.uz» объясняла причины подорожания и рассказывала о правительственных мерах по сдерживанию роста цен.

Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены повысились на помидоры (14,7%) и морковь (12,8%). С начала текущего года ощутимее других подорожали помидоры (44,6%) и болгарский перец (36%). Лидером по росту цен в годовом выражении стали мандарины (в 1,6 раз).

Алкоголь и табак

Алкогольная продукция в апреле подорожала на 1,3%, табачная продукция — в среднем на 0,7%. К С начала года сигареты стали дороже на 6,6%, алкогольные напитки — в среднем на 3,9%. В годовом выражении табачные изделия прибавили в цене на 13,8%, алкоголь — на 9,4%.

Жилищные услуги

В апреле в ряде регионов повысилась фактическая арендная плата за жилье, в результате чего прирост инфляции за месяц по данному виду услуги в среднем по республике составил 0,5%.

Услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров так же, как и материалы для обслуживания и ремонта жилья, в среднем стали дороже на 0,3%.

Услуги холодного водоснабжения и канализации в среднем по республике стали дороже на 0,9%. При этом рост тарифов зарегистрирован только в Хорезмской области (23,7%).

С начала года материалы для обслуживания и ремонта жилья подорожали на 2,9% (12,4% к апрелю 2020 года), услуги по обслуживанию и ремонту жилья — на 2,4% (15,3%), плата за холодное водоснабжение и канализацию повысилась в 1,6 раз (1,9 раз), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,7% (2,2%), за сбор и вывоз мусора — на 1,1% (3,2%).

Здравоохранение

Из основных наблюдаемых видов товаров и услуг в сфере здравоохранения в апреле значительнее других за месяц цены повысились на стационарные лечебные и реабилитационные услуги (2,2%).

Услуги медицинских лабораторий за месяц подорожали на 1,1%, по диагностической визуализации — на 0,6%, амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги — на 1,4%, амбулаторные стоматологические профилактические услуги — на 0,4%.

С начала года существеннее других рост цен отмечен на услуги стационарного лечения (6,8%), а также на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (5,6%).

Транспорт

Рост тарифов на услуги пассажирского транспорта в среднем за месяц на 0,9%, а также увеличение затрат по эксплуатации личного транспорта на 0,7% оказали определяющее влияние на инфляцию в сфере транспорта.

При этом значительнее всего подорожали услуги по парковке (4,3%), техобслуживанию и ремонту транспортных средств (1,2%), бензин (1,5%) и смазочные материалы (1,1%).

Из услуг пассажирского транспорта наибольшее влияние на прирост сводного индекса оказало повышение стоимости проезда в городских автобусах в Джизакской и Кашкадарьинской областях в 1,5 раза.

На этом фоне отмечено снижение цен на метан (-0,4%), а также платы за обучение на курсах по подготовке водителей (в среднем по республике на 0,5%, в том числе в Каракалпакстане — на 6,8% и в Ферганской области — на 1,2%).

С начала 2021 года наиболее выраженным рост цен был на бензин (10,1%), а в годовом выражении — на услуги воздушного пассажирского транспорта (в 1,3 раза).

Услуги в области образования

В апреле из услуг в сфере образования рост цен зарегистрирован лишь в ряде регионов на услуги репетиторов (в среднем по республике на 0,6%, в том числе значительнее всего в Самаркандской области — на 4,7%), а также на услуги по обучению на языковых и аналогичных курсах (в среднем по республике на 0,5%, в том числе наиболее значительно в Сурхандарьинской области — на 4,6%).

С начала текущего года услуги репетиторов в среднем по стране подорожали на 3,2%, обучение на курсах — на 3%, услуги негосударственных дошкольных образовательных организаций — на 1,4%.

Рестораны и гостиничное обслуживание

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже на 1%, прочих заведениях питания — на 1,5%.

Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание за этот же период подорожали на 0,7%.

Лидером по росту цен за январь-апрель текущего года являются услуги центров отдыха, которые за этот период подорожали на 17,3%.

Бытовые товары и услуги, социальная защита и разные товары и услуги

Из бытовых товаров и услуг услуги парикмахерских стали дороже за месяц на 1,1%, заведений личного обслуживания — на 0,3%, приборы, изделия и товары личного пользования (за исключением электрических) — в среднем на 0,7%.

Услуги по ремонту часов в апреле подорожали на 1,1%, дорожные товары, изделия для детей и прочие предметы личного пользования, не отнесенные к другим категориям, — на 0,4%.

Среди прочих услуг значительнее других в апреле подорожали ритуальные услуги (в среднем по республике на 1,9%).

В целом за январь-апрель 2021 года ведущие позиции по росту цен принадлежат ритуальным услугам (11,7%) и услугам правового характера (9,5%), а в годовом выражении — услугам по ксерокопированию документов (23,2%) и парикмахерских (21,8%).