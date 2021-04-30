Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал закон «О мерах по обеспечению населения отдельными видами продовольственных товаров», предусматривающий поправки в Налоговый кодекс.

Документом с 1 мая до 31 декабря 2021 года от НДС освобождается:

импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна, а также соевых бобов;

оборот по производству и (или) реализации растительного масла.

Кроме того, на тот же период вводятся экспортные пошлины. Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев сообщал, что это коснётся:

семян подсолнечника и хлопка — 30% от таможенной стоимости, но не ниже 0,2 долларов за кг;

подсолнечного масла — 20%, но не ниже 0,2 долларов за 1 кг;

хлопкового масла — 50%, но не ниже 0,5 кг.

Кроме того, до конца года предпринимателям разрешается экспортировать не более 50% произведенного растительного масла (коды ТН ВЭД 151211 — 151219), полученного в результате переработки импортированных подсолнечного масла и семян подсолнечника.

На заседании Сената Олий Мажлиса заместитель министра финансов Дильшод Султанов сообщал, что в результате освобождения импорта растительного масла от НДС бюджет недополучит 267 млрд сумов и рассказал, как будут покрывать потери.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев отмечал, что объём потребления растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн в год, половина из которого покрывается за счёт импорта. Он указал, что на мировых рынках растительное масло за год подорожало на 86%, а с начала года на 21%. «Газета.uz» также рассказывала о других факторах повышения цен, откуда Узбекистан завозит масло и в каких объёмах.

Антимонопольный комитет усиливает контроль над ценообразованием хлопкового масла и семян хлопчатника. АМК считает, что некоторые отечественные компании могли необоснованно повысить цены на семена или искусственно сдерживать его предложение на рынке. На бирже ограничили объём закупок хлопкового масла одним покупателем.