На рост стоимости растительного масла повлияло накопление избыточных объёмов этого продукта на таможенных складах. Это, в свою очередь, могло привести к его искусственному дефициту. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента.

«Ещё одним фактором, оказавшим влияние на рост цен, стало ожидание вступления в силу закона об освобождении импорта растительного масла от НДС, которое привело к накоплению избыточных объёмов растительного масла на таможенных складах», — заявили в центре.

Как сообщает ЦЭИР со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, по состоянию на 27 апреля на таможенных складах хранилось 3500 тонн подсолнечного масла на 4,74 млн долларов, а на 4 мая уже 6500 тонн.

«Вместе с тем рост цен на растительное масло прекратился. Так, по оперативным данным Госкомстата, на прошлой неделе было зафиксировано снижение цен на растительное масло на 1,5%, а неделей ранее — на 5%. Данные индикаторы рынка говорят о стабилизации уровня цен на растительное масло», — говорится в сообщении.

ЦЭИР отмечает, что средняя цена растительного масла по стране на дехканских рынках и в торговых центрах в апреле составила 16271 сум, что на 5451 сум больше (рост на 50%) чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году в Узбекистане было реализовано около 500 тысяч тонн растительного масла. На долю импорта приходилось 57% (285 тысяч тонн), а на долю местного производства — 43% (249 тысяч тонн, в том числе экспорт 32 тысяч тонн).

Скачок цен на растительное масло в Узбекистане объясняется несколькими факторами:

индекс растительных масел, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), вырос с 81 пункта в апреле прошлого года до 147 пунктов в феврале 2021 года (рост на 81%).

на внешнем рынке и в странах-экспортёрах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объёмы производства, в связи с чем введена процедура высоких таможенных пошлин на экспорт подсолнечного масла и семян.

Таким образом, на рост импортных цен на подсолнечное масло оказывает влияние введение экспортных ограничений со стороны крупных стран-партнёров. В частности, в России с 9 января по 30 июня 2021 года повышена пошлина на экспорт подсолнечника за пределы Таможенного союза ЕАЭС с 6,5% до 30%, но не менее 165 евро за тонну

Производство семян подсолнечника в РФ в 2020 году снизилось на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, отметили в ЦЭИР. Согласно данным Росстата, в прошлом году цена на подсолнечное масло в России выросла на 26%.

Вместе с тем в 2020 году крупные предприятия промышленной отрасли произвели 249 тысяч тонн растительного масла, что на 5 тысяч тонн больше (2%), чем в 2019 году. За январь-март 2021 года произведено 78,3 тысячи тонн растительного масла (на 2,3 тысячи тонн больше).

«Газета.uz» рассказывала, почему подорожало масло, а также выяснила, какие компании его завозят, откуда и в каком объёме. К примеру, на 5 импортёров (из 245) в 2020 году приходилось 49% всего импорта в Узбекистане.

Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал закон об обнулении НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов. Кроме того, введены экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масла, а также их семена. Ограничен экспорт растительного масла, полученного от переработки импортированных подсолнечного масла и семян подсолнечника.

Ранее на заседании Сената заместитель министра финансов Дильшод Султанов сообщал, что из-за освобождения импорта растительного масла от НДС бюджет недополучит 267 млрд сумов и рассказал, как будут покрываться потери.