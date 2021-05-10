Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента провёл анализ изменения цен в Узбекистане на основные продовольственные продукты за период с 28 апреля по 5 мая в разрезе областей районов и городов.

«Газета.uz» писала, что подсолнечное масло в апреле подорожало на 26,5%, хлопковое масло — 31%. По данным ЦЭИР, недавний всплеск цен, вызванный повышенным спросом на растительное масло на внешнем рынке и, как следствие, «желанием предпринимателей получить сверхвысокую прибыль» привёл к вводу стабилизирующих рынок мер со стороны государства. Центр отмечает, что предпринятые действия уже дают свой результат.

«Согласно оперативным данным Госкомстата, средняя цена по республике по итогам недели за литр растительного масла снизилась на 0,5% до 19104 сумов. Уровень средних цен сложился в диапазоне от 17218 сумов за литр в Андижанской области до 20596 сумов в Ташкенте», — говорится в сообщении.





ЦЭИР отмечает, что в 9 областях наблюдается снижение цен на растительное масло, наибольшее зафиксировано в Навоийской (на 2,4%) и Самаркандской (на 2,2%) областях.





В разрезе районов наибольшее снижение цены за литр растительного масла отмечается в Вабкентском (на 8,3%), Турткульском (на 6,3%), Джамбайском (на 5,5%), Элликкалинский (на 5,4%), Пахтачинском (на 5,1%), Мирзачульском (на 5%) районах.

По данным центра, цены за неделю подросли только в 5 регионах, из них наибольше в Сырдарьинской (на 1,6%), Ташкентской областях и Ташкенте (на 0,7%).

«Снижение цен на растительное масло говорит о стабилизации положения на внутреннем рынке», — говорится в сообщении ЦЭИР.

5 мая ЦЭИР сообщал, что в преддверии обнуления НДС на импорт растительного масла за неделю объёмы подсолнечного масла на таможенных складах выросли с 3500 тонн до 6500 тонн. Это могло вызвать искусственный дефицит и повлиять на цены.

«Газета.uz» рассказывала, почему подорожало масло, а также выяснила, какие компании его завозят, откуда и в каком объёме. К примеру, на 5 импортёров (из 245) в 2020 году приходилось 49% всего импорта в Узбекистане.

Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал закон об обнулении НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов. Кроме того, введены экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масла, а также их семена. Ограничен экспорт растительного масла, полученного от переработки импортированных подсолнечного масла и семян подсолнечника.

Ранее на заседании Сената заместитель министра финансов Дильшод Султанов сообщал, что из-за освобождения импорта растительного масла от НДС бюджет недополучит 267 млрд сумов и рассказал, как будут покрываться потери.

Он же в апреле объяснял, что снижение ставки НДС не делает услуги и товары «адекватно дешевле».

«Например, в Узбекистане полтора года назад снизили ставку налога с 20% до 15%. Кто-нибудь из потребителей почувствовал реальное уменьшение цен на 5%? По абсолютному большинству товаров и услуг цены не снизились. Не подешевели и импортные товары, по которым с января 2021 года отменили акцизы. Это говорит или об отсутствии конкуренции, или о том, что потребитель готов платить эту цену, и розница не собирается ее снижать», — сказал замминистра.

Дильшод Султанов указал на альтернативу снижению ставки НДС — это поддержка отрасли через адресные субсидии.