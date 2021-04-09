Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов прокомментировал предложения о введении дифференцированных ставок налога на добавленную стоимость (НДС) или освобождении от налога некоторые виды деятельности.

Например, для поддержки гостиниц и туроператоров предлагается облагать их услуги по ставке 5% или вообще не облагать (сейчас ставка НДС составляет 15%).

По мнению Дильшода Султанова, авторы таких не учитывают, что НДС — это налог, который платит конечный потребитель. Поэтому политики, которые во многих странах выступают за сниженные ставки НДС, обосновывают это интересами потребителей, а не производителей и торговли.





Он отметил, что при введении льгот по НДС для гостиничных услуг «какая-то часть бизнеса выиграет, какая-то — проиграет». Сегодня государство возмещает компаниям, открывающим гостиницы, весь НДС, уплаченный ими в ходе строительства. Если предпринимаели инвестировали в гостиницу 11,5 млрд сумовов, из которых 1,5 млрд сумовов — это НДС, уплаченный за стройматериалы, услуги и т. п. , то фактически гостиница обойдётся им в 10 млрд сумовов. Они получат обратно 1,5 млрд сумовов из бюджета.

Единственное условие — гостиница должна быть плательщиком НДС. Неплательщику налог из бюджета не возмещается — он включается в стоимость гостиницы, увеличивая амортизацию и снижая прибыль.

«Не все так однозначно и с точки зрения интересов потребителя. Первое, о чем мы здесь должны подумать, — выиграет ли от этого конечный потребитель? Второе — перекроют ли эти выгоды дополнительные издержки в налоговом администрировании?» — задался вопросами он.

Замминистра со ссылкой на международный опыт заявил, что снижение ставки НДС, как правило, не делает услуги и товары «адекватно дешевле».

«Например, в Узбекистане полтора года назад снизили ставку налога с 20% до 15%. Кто-нибудь из потребителей почувствовал реальное уменьшение цен на 5%? По абсолютному большинству товаров и услуг цены не снизились. Не подешевели и импортные товары, по которым с января 2021 года отменили акцизы. Это говорит или об отсутствии конкуренции, или о том, что потребитель готов платить эту цену, и розница не собирается ее снижать», — отметил он.

Дильшод Султанов уверен, что освобождение туруслуг от НДС не приведёт к снижению цен на 15%.

«Во-первых, мы не сможем дать такие же льготы всем контрагентам туркомпаний (автоперевозчикам, общепиту, поставщикам электроэнергии, газа и т. п. ), и себестоимость услуг повысится. Во-вторых, есть рыночные цены на гостиничные номера — от 250 тысяч сумов до нескольких млн сумов — и никто их понижать не будет», — считает замглавы Минфина.

Замминистра указал на альтернативу снижению ставки НДС — это поддержка отрасли через адресные субсидии. Поэтому государство выплачивает инвесторам субсидии на строительство и оснащение новых гостиниц. Так, на в 4-звездочную гостиницу со 100 номерами инвестор получит субсидию в размере 6,5 млрд сумов. Таким образом государство стимулирует выход на рынок новых гостиниц, что должно подстегнуть конкуренцию и действительно снизить цены. Такая адресная поддержка бизнеса значительно эффективнее, чем освобождение или введение пониженных ставок НДС, которые ничего не дают потребителю, подчеркнул он.





Кроме того, по его словам, у бизнеса с введением льготных режимов появятся сложности с налоговым администрированием и введением раздельного учета.

«Когда есть льготная ставка НДС, велика вероятность налоговых споров. Например, завтрак, который включен в стоимость гостиничных услуг, — это услуги общепита или проживания? При единой ставке проблем нет — все облагается 15% НДС. А если мы установим пониженные ставки на гостиничные услуги, по какой ставке будем облагать стоимость завтраков — 5% или 15%?» — спросил он.

Дильшод Султанов рассказал, что постоянные судебные разбирательства — обычное явление для стран, где есть дифференцированные ставки НДС. Так, большинство судебных процессов Европейского суда по НДС связаны со спорами, по какой ставке облагать тот или иной товар или услугу. То же самое происходит в России, Турции, Австралии и других странах, имеющих несколько ставок НДС, отметил замминистра.

Например, печатная продукция в отдельных странах облагается пониженной ставкой НДС.

«А если к печатной продукции идет электронная версия на флешке и ее стоимость выше, чем стоимость печатного издания, какую ставку применять? Введение раздельного учета с такими оборотами всегда вызывает сложности и судебные споры», — объяснил он.

Замглавы отметил иной способ помочь бизнесу — увеличивать сроки уплаты налога в бюджет.

«НДС, который бизнес берёт с покупателя, — это деньги бюджета. Уплачивая налог до 20 числа следующего месяца, вы фактически пользуетесь беспроцентным кредитом со дня получения денег от покупателя до даты перечисления НДС в бюджет. А если увеличить этот срок, обязав платить налог раз в квартал? Срок пользования беспроцентным кредитом увеличится в 2−3 раза», — заявил он.

Замглавы Минфина напомнил, что в Узбекистане с апреля 2020 года плательщики НДС, чей оборот по реализации товаров (услуг) не превышает 1 млрд сумов в месяц, стали уплачивать НДС раз в квартал. Это увеличило оборотные средства предприятий, сократив их потребность в кредитных ресурсах и сэкономив десятки млрд сумов на уплату банковских кредитов.

О сниженных ставках НДС по социально важным товарам





В некоторых странах Европейского Союза, СНГ, в Великобритании, Австралии и других странах распространена практика сниженных ставок НДС по социально важным товарам и услугам.

«Давайте зададим простой вопрос — для чего это делается и каков результат? Пониженные ставки НДС вводятся, как это чаще всего декларируется, в интересах потребителей с низкими доходами, т. е. в социальных целях. Чтобы это сработало, снижение налоговой ставки должно быть передано потребителям в форме снижения цен», — отметил Дильшод Султанов.

По его словам, теоретически цены действительно должны снизиться, если рынок является полностью конкурентным.

«Однако, даже в странах с развитой рыночной экономикой, рынки товаров и услуг не являются полностью конкурентными, и на практике сниженные ставки НДС не приводят к адекватному уменьшению цен», — считает он.

Замминистра сослался на один из первых и наиболее значительных исследований — так называемый «трудоемкий сервисный эксперимент». Цель исследования, проведенного в 1999 году в нескольких европейских странах и в целом ряде отраслей (парикмахерские и другие трудоемкие услуги) состояла в том, чтобы проверить влияние введения сниженных ставок НДС на уменьшение цен.

В 2003 году отчет Европейской комиссии подтвердил, что влияние новых сниженных ставок на цены трудоемких услуг было минимальным: сниженные ставки НДС или вообще не сказывались на ценах, или сказывались лишь частично — и то, на небольшой срок, после которого они опять начинали расти.

Вывод, который был подтвержден и другими исследованиями, однозначен: потребители, как правило, не получают выгоды от снижения ставок НДС. В выигрыше в основном оказывались розничные продавцы, которые не желали снижать цены, которые согласны были платить потребители, заявил замминистра.

«Однако, учитывая неоднородность реакции на снижение НДС, предположим, что в некоторых случаях сниженные ставки действительно будут уменьшать цены. Предположим, отменим мы НДС на гостиничные услуги, и они снизятся, скажем, на 10%. Достигнем ли мы тем самым цели помочь именно потребителям с низкими доходами? Ответ, который дают экономисты, однозначный — нет, не достигнем», — считает он.





Дильшод Султанов подчеркнул, что при снижении ставок НДС выгоду, в первую очередь, получат семьи с высокими доходами, которые потребляют больше, чем семьи с низкими доходами. То есть люди, проживающие в номерах с миллионой стоимостью получат выгоду больше, чем те, кто проживает в номерах со стоимостью 250 тысяч сумов. И это несопоставимо с лицами, которые вообще не могут себе позволить путешествовать и пользоваться услугами гостиниц.

Таким образом, на практике снижение ставок НДС в той степени, в которой они приводят к более низким ценам, фактически субсидирует потребление семей с более высокими уровнями доходов, объяснил он.

Поэтому замминистра считает практику оказания прямой материальной помощи малообеспеченным семьям более эффективной и адресной. Состоятельные граждане через налоги, в том числе НДС, вносят значительно больший вклад в формирование доходов госбюджета, которые перераспределяются в том числе в пользу нуждающихся семей.

«В целом, использование дифференцированных ставок НДС для поддержки потребителей неэффективно. Экономия на налогах редко передаётся покупателям, она, как правило, остаётся у розничных торговцев. Даже в тех случаях, когда выгоды передаются потребителям, сниженные ставки приносят большую пользу самым богатым домохозяйствам. Семьи с низкими доходами выигрывают в 10−15 раз меньше, теряя потенциально в общественных услугах и социальных выплатах из-за потерь бюджета», — уточнил он.

В итоге, несмотря на практику налогообложения во многих странах, НДС с единой ставкой представляется более эффективным, чем с несколькими льготными ставками, заявил Дильшод Султанов. С одной стороны, администрирование единой ставки обходится значительно дешевле и налоговым органам, и налогоплательщикам. С другой стороны, все виды бизнеса находятся в равных конкурентных условиях и одинаково участвуют в пополнении бюджета, доходы которого позволяют оказывать существенную поддержку и приоритетным видам деятельности, и социально нуждающимся.

Почему многие страны применяют сниженные ставки НДС





Дильшод Султанов со ссылкой на экспертов международных финансовых институтов отметил несколько причин, почему многие страны применяют дифференцированные ставки НДС:

Во-первых, в Европе пониженные ставки использовались с введения НДС в 1967 году. Тогда о возможных негативных последствиях никто не знал. Проблемы стали очевидны десятилетия спустя. Но отменить льготы значительно сложнее, чем их ввести.

Во-вторых, у сниженных ставок НДС есть мощное лобби в лице объединений предпринимателей из отраслей с льготной ставкой НДС.

В-третьих, ещё одной наиболее вероятной причиной льготного налогообложения некоторых товаров и услуг в развитых странах представляется неспособность или нежелание объяснять избирателям необходимость единообразного налогообложении всех товаров и услуг, включаемых в базу НДС.

«В развивающихся странах причиной использования льготных ставок на товары первой необходимости является неуверенность органов власти в эффективности действующих механизмов социальной защиты населения. Они просто не могут задействовать более эффективные методы прямой социальной поддержки нуждающихся», — считает замминистра.

В декабре 2020 года председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов заявил, что Узбекистан «всё равно придёт к дифференцированным ставкам НДС» по категориям и отраслям. Он отметил, что без сильного среднего бизнеса, у которого будут льготы и преференции, Узбекистан «никогда не сможет достойно конкурировать с другими странами».

Напомним, в Узбекистане ранее действовали дифференцированные ставки НДС, в 2018 году ввели упрощенный порядок уплаты налога на добавленную стоимость.