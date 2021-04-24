Сенат Олий Мажлиса на 14-м пленарном заседании 24 апреля одобрили закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость ряд продовольственных товаров, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев сообщил, что объём потребления растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн в год, половина из которого покрывается за счёт импорта.

Он сообщил, что на мировых рынках растительное масло за год подорожало на 86%, а с начала года на 21%. «Газета.uz» также рассказывала о других факторах повышения цен, откуда Узбекистан завозит масло и в каких объёмах.

Законом вносятся изменения в статью 483 Налогового кодекса (временные налоговые льготы).

В частности, планируется освободить от НДС с 1 мая до 31 декабря 2021 года:

импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои;

оборот по производству и (или) реализации растительного масла.

Кроме того, вводятся экспортные пошлины:

на семена подсолнечника и хлопка — 30% от таможенной стоимости, но не ниже 0,2 долларов за кг;

на подсолнечное масло — 20%, но не ниже 0,2 долларов за 1 кг;

хлопковое масло — 50%, но не ниже 0,5 кг.

Изначально в проекте закона, который был принят Законодательной палаты, вместо экспортной пошлины предлагалось ограничить экспорт импортного подсолнечного масла и растительного масла, произведённого в результате переработки импортированных семян подсолнечника, до 50%.

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов сообщил, что в результате освобождения импорта растительного масла от НДС бюджет недополучит 267 млрд сумов.

По его словам, за счёт улучшения налогового администрирования и поиска дополнительных источников объём налоговых поступлений от НДС увеличился на 200 млрд сумов.

С 1 января 2021 года Узбекистан отменил акцизный налог по 73 товарным позициям. Речь идет о пищевой продукции (20 видов товаров — соки, сыр, творог, маргарин, кондитерские мучные изделия, колбасы и аналогичные мясные продукты), электротехнике (35 видов товаров — холодильники, телевизоры, газовые плиты, пылесосы, стиральные машины) и других.

Дильшод Султанов сообщил, что это позволило создать условия для легального импорта и собрать дополнительно 235 млрд сумов. Ожидается, что до конца года этот показатель вырастет до 1 трлн сумов.

Замминистра финансов сообщил, что за счёт этих двух источников удастся покрыть потери бюджета из-за обнуления НДС на ввоз растительного масла.

Ранее заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев сообщил, что правительство рассматривает варианты централизованной интервенции на рынке растительного масла и удешевления транспортных расходов при импорте.

Для вступления закона в силу его должен подписать президент.