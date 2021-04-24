Сенат Олий Мажлиса на 14-м пленарном заседании 24 апреля одобрили закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость ряд продовольственных товаров, сообщает корреспондент «Газеты.uz».
Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев сообщил, что объём потребления растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн в год, половина из которого покрывается за счёт импорта.
Он сообщил, что на мировых рынках растительное масло за год подорожало на 86%, а с начала года на 21%. «Газета.uz» также рассказывала о других факторах повышения цен, откуда Узбекистан завозит масло и в каких объёмах.
Законом вносятся изменения в статью 483 Налогового кодекса (временные налоговые льготы).
В частности, планируется освободить от НДС с 1 мая до 31 декабря 2021 года:
- импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои;
- оборот по производству и (или) реализации растительного масла.
Кроме того, вводятся экспортные пошлины:
- на семена подсолнечника и хлопка — 30% от таможенной стоимости, но не ниже 0,2 долларов за кг;
- на подсолнечное масло — 20%, но не ниже 0,2 долларов за 1 кг;
- хлопковое масло — 50%, но не ниже 0,5 кг.
Изначально в проекте закона, который был принят Законодательной палаты, вместо экспортной пошлины предлагалось ограничить экспорт импортного подсолнечного масла и растительного масла, произведённого в результате переработки импортированных семян подсолнечника, до 50%.
Заместитель министра финансов Дильшод Султанов сообщил, что в результате освобождения импорта растительного масла от НДС бюджет недополучит 267 млрд сумов.
По его словам, за счёт улучшения налогового администрирования и поиска дополнительных источников объём налоговых поступлений от НДС увеличился на 200 млрд сумов.
С 1 января 2021 года Узбекистан отменил акцизный налог по 73 товарным позициям. Речь идет о пищевой продукции (20 видов товаров — соки, сыр, творог, маргарин, кондитерские мучные изделия, колбасы и аналогичные мясные продукты), электротехнике (35 видов товаров — холодильники, телевизоры, газовые плиты, пылесосы, стиральные машины) и других.
Дильшод Султанов сообщил, что это позволило создать условия для легального импорта и собрать дополнительно 235 млрд сумов. Ожидается, что до конца года этот показатель вырастет до 1 трлн сумов.
Замминистра финансов сообщил, что за счёт этих двух источников удастся покрыть потери бюджета из-за обнуления НДС на ввоз растительного масла.
Ранее заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев сообщил, что правительство рассматривает варианты централизованной интервенции на рынке растительного масла и удешевления транспортных расходов при импорте.
Для вступления закона в силу его должен подписать президент.
Комил Рахманкулов
Это преподносят с одолжением что ли?
За то что дворец Навруз откапиталили за 2 млн $, а потом просто снесли, ни кто из правительства даже замечания не сделал, наоборот министр строительства публично отмазал их. Ведь деньги были потрачены из бюджета.
Когда министерства и комитеты покупают за бюджетные деньги премиальные авто тоже никто даже не пискнул.
Это ваша обязанность обеспечивать продовольственную безопасность страны.
Я не помню, чтобы кто нибудь из правительства вышел и сказал, “в результате несоразмеримого роста цен, большого количества штрафов семейный бюджет среднестатистической семьи недополучил столько то сумов, и даже ушел в минус“. Никогда вы такого не скажете, вам даже в голову не приходят такие мысли.
Timur Kim
Все равно ценообразование на масло в Узбекистане остается загадкой, иначе почему оно намного дороже сопредельных стран.
Проведите расследование журналисты, откройте тайну кто наваривается на этом
Nir Avenir
Имуществом зам хокима Жиззака восполнить вполне можно это. Там магазинов только 172 штуки. Причем сколько такого имущества еще ее изьято…
Aziz Alimbaev
Овощи и фрукты тоже нужно на особый контроль взять, цены взлетели
Flyer
@Aziz Alimbaev,
а Вам от этого только хуже будет. масло освободили от НДС, но этот налог переложили Вам на другие товары.
достаточно посмотреть цены на сухое молоко или детское питание -- 250-350 тыс за упаковку и цены постоянно растут. вот именно за счет диких наценок на “детские товары“ бизнесмены и будут отбивать потери.
外人
лучше пусть тот же Сенат скажет сколько недополучено (регулярно) той же казной за счет все так и процветающей коррупции, и слишком слабой (с моей точки зрения!) борьбы (борьбы ли вообще с теми то просто плачевными темпами?!) с ней!! О_о..
Вазген Ксеракопян
Я удивлюсь и готов съесть сваю кэпку, если цена на масло понизится от этих мер. На какой нибудь цепочке кто то всё равно поднимет наценки у нас. Как обычно!
Комил Рахманкулов
@Вазген Ксеракопян, они потом скажут, что если бы они не снизили ндс, масло стоило бы дороже чем есть.
Galina Ahmalenko
Ну конечно.. Сразу посчитали упущенную прибыль и предъявили народу.. А как на счёт сверхприбыли, получаемой по импорту других продуктов и прочих товаров? Нам это никто не объявляет почему-то..