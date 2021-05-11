Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм коронавируса, впервые выявленный в Индии в прошлом году, как вызывающий беспокойство на глобальном уровне, сообщает BBC News.

Предварительные исследования ВОЗ показали, что индийский штамм, также известный как B.1.617, распространяется быстрее, чем другие варианты. По данным ВОЗ, этот штамм выявлен уже более чем в 30 странах мира.

Три других штамма, обнаруженных в Великобритании, Южной Африки и Бразилии, также имеют статус вариантов, вызывающих беспокойство.

Первоначально ВОЗ присвоила индийскому штамму статус «вызывающий интерес». Переклассификация происходит, когда мутация соответствует одному из нескольких критериев, включая быстрое распространение, более тяжёлое течение болезни, снижение эффективности вакцины и другие, отмечает BBC News.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 11 мая в Индии выявлено свыше 22,9 миллиона случаев коронавируса, почти 250 тысяч человек скончались. Правительство Индии заявило о наличии связи между штаммом B.1.617 и второй волной заболеваемости в стране, но эта корреляция ещё не «полностью установлена». Страна продолжает бить рекорды по числу заболевших COVID-19 в сутки.

Напомним, Узбекистан с 10 мая ввёл ограничения на поездки в Турцию и Индию. Улететь в эти страны могут только отбывающие по работе, учёбе или на лечение, а также дипломаты и зарубежные специалисты.