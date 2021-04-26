Министерство здравоохранения Индии 26 апреля сообщило о выявлении 352,9 тысячи заболевших коронавирусом за последние сутки. Страна несколько дней подряд ставит мировой рекорд по суточному числу заболевших COVID-19.

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают на улице из-за нехватки мест в крематориях, а во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов, передаёт русская служба BBC.

Великобритания в воскресенье направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания. США, которые занимают первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Высший суд в Дели публично раскритиковал власти за неспособность разрешить кризис с поставками кислорода в больницы города. Суд также постановил, что правительство должно обеспечить доставку кислорода от производителей до больниц по всей стране. Власти ответили, что и так обеспечивают бесперебойные поставки баллонов с кислородом между штатами.

Власти Германии, Канады, Австралии, Великобритании, ОАЭ, Омана, Сингапура, Франция ввели новые и более жёсткие ограничения на авиасообщения с Индией.

Быстрый рост числа заболевших связывают с несоблюдением мер безопасности, а также с проведением индуистского религиозного праздника Кумбха Мела и фестиваля красок Холи, на которые собрались миллионы. Кроме того, причину видят и в появлении новых штаммов мутировавшего вируса.

Критики также называют причиной «коронавирусного коллапса» вялую кампанию по вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы — в стране проходят многочисленные предвыборные митинги.

Всего в Индии с начала пандемии подтверждено более 17 миллионов случаев заболевания, что ставит её на второе место после США, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.