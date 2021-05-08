Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 10 мая вводятся ограничения на поездки в Турцию и Индию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Ограничительные меры приняты с учётом резкого ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в этих странах и на основе предложений соответствующих ведомств, говорится в заявлении.
С 10 мая в Турцию и Индию из Узбекистана смогут попасть только следующие категории граждан:
- граждане и лица без гражданства, посещающие эти страны в рамках служебных поездок;
- студенты, обучающиеся за рубежом;
- граждане иностранных государств, имеющие право проживать в Узбекистане;
- дипломаты и члены их семей;
- граждане и лица без гражданства, осуществляющие деятельность за рубежом;
- специалисты, привезённые в Узбекистан в рамках инвестиционных проектов;
- транзитные и трансферные пассажиры;
- граждане и лица без гражданства, отбывающие для лечения (при предоставлении соответствующих документов).
Авиабилеты для служебных поездок будут продаваться только по разрешению спецкомиссии, для остальных категорий граждан — на основе подтверждающих документов. Документы должны проверяться сотрудниками аэропортов во время регистрации.