Биржевая стоимость подсолнечного масла в Узбекистане с начала года выросла на 28%, следует из данных Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).

В начале года стоимость рафинированного дезодорированного подсолнечного масла в 5-литровой бутылке на бирже составляла 75 тысяч сумов (15 тысяч сумов за литр), а по итогам торгов 12−16 апреля — 96 тысяч сумов (19,2 тысячи сумов за литр), или на 28% дороже.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-марте подсолнечное масло подорожало на 7,3% (37,7% в годовом выражении), а хлопковое масло — на 2,3% (33,5%).

Антимонопольный комитет объяснил, что «на повышение стоимости сказалось влияние повышение цен на внешнем рынке и тот факт, что в странах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объёмы производства, из-за чего повышены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян».

«Газета.uz» попросила ассоциацию «Узёгмойсаноат» прокомментировать ситуацию, а также выяснила, в каком объёме и кто завозит растительное масло в Узбекистан.

Почему растут цены на масло





Пресс-секретарь ассоциации Фахриддин Калонов (во время беседы 5 апреля), в первую очередь, указал, что в основном растут цены на подсолнечное масло, тогда как большая часть хлопкового масла на биржевых торгах остаётся непроданной.

По его словам, в марте на биржевые торги выставили 17379 тонн хлопкового масла, из этого объёма купили только 5197 тонн (около 30%). Цены в среднем составили 11,5−12,4 тысяч сумов за литр, не считая наценки предпринимателя, купившего масло (при этом с 1 апреля по 14 апреля цены на хлопковое масло также выросли — с 11,3 млн до 17,3 млн сумов за тонну).

Он отметил, что подсолнечное масло импортируется в больших объёмах. Предприниматели в основном завозят его из России и Украины, «ставят свою наценку исходя из расходов и поставляют на рынок».

Что касается отечественных производителей, то они также завозят масличное сырьё (подсолнечник, соя и другое) из России, Украины и Казахстана.

«Но эти страны подняли пошлины на сырьё, на какое-то время приостановили продажу. Из-за пандемии мы завезли меньше сырья, чем в предыдущем году. Если в 2019 году завезли 300 тысяч тонн сырья, то в 2020 году — меньше 100 тысяч тонн», — рассказал пресс-секретарь ассоциации.

В частности, для стабилизации цен на внутреннем рынке Россия ввела запретительные вывозные таможенные пошлины на семена подсолнечника — 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года.

Фахриддин Калонов отметил, что с учётом дефицита растительного масла в 2021 году в Узбекистане планируется расширить посевные площади масличных культур до рекордных 305 тысяч га — в 3,5−4 раза больше, чем в предыдущие годы.

«За счёт этого будет получено около 400 тысяч тонн урожая. Если сможем полностью переработать его, то получим дополнительно 100 тысяч тонн растительного масла», — сказал он.

При этом представитель «Узёгмойсаноат» сообщил, что не стоит ожидать снижение стоимости растительного масла, поскольку цены на сырьё во всём мире продолжают расти. Он также указал на снижение урожая подсолнечника в 2020 году в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла — России и Украине.

Пресс-секретарь со ссылкой СанПиН Минитерства здравовохранения сообщил, что рекомендуемая среднесуточная норма потребления жиров составляет 80−100 гр, из которых 25−30 гр — растительные жиры.

«В год на одного человека этот показатель составляет 9,1−11 кг — минимальное и максимальное значение по нормативу. Если рассчитывать по этому показателю, то на 34,5-миллионное население нам нужно 315 и 370−380 тысяч тонн растительного масла по нормативу. Но объём потребления нашего населения составляет свыше 450 тысяч тонн, поскольку с учётом особенностей узбекской кухни мы больше употребляем жаренные блюда, тогда как в России и других странах — больше варёных блюд», — объяснил он.

Фото: ФАО Узбекистан.

По данным Центрального банка, в прошлые годы правительство Китая импортировало продукты питания из Европы и США, а в 2020 году из-за обострения разногласий, Китай расширил географию импорта на другие государства, в частности Россию, Украину, Казахстан и Беларусь.

В результате, возрос спрос на основные продовольственные товары, такие как подсолнечное масло, пшеничная мука и сахар. В свою очередь, это является причиной роста цен на региональном рынке, отметил регулятор.

Также, несмотря на стабильное предложение продовольственных товаров в мире, некоторые страны вводят ограничения на экспорт продовольственных товаров, в виде квот и таможенных пошлин, что оказывает значительное повышающее влияние на импортные цены данных товаров.

«В частности, правительством России определено введение экспортной пошлины на семена подсолнечника. Хотя на экспорт подсолнечного масла не установлены таможенные пошлины, в будущем ожидается, что это окажет повышающее влияние на импортные цены данного продукта», — говорится в сообщении ЦБ.

Откуда и в каких объёмах завозится растительное масло





Согласно данным, предоставленным «Газете.uz» Государственным комитетом по статистике, Узбекистан за последние три года увеличил импорт растительного масла на 77% — с 143,3 тысячи тонн в 2018 году до 254,5 тысячи тонн в 2020 году.

Основными поставщиками этой продукции остаётся Россия и Казахстан — в прошлом году на эти страны пришлось 99,4% всего импорта (78,1% и 21,2% соответственно). Из РФ Узбекистан закупил 199 тысяч тонн масла на 178,8 млн долларов, а из Казахстана — 54 тысяч тонн на 41,2 млн долларов.

В январе-декабре 2018 года Узбекистан импортировал 143,3 тысячи тонн масла на 126,7 млн долларов (в среднем $884 за тонну), в 2019 году — 223,4 тысячи тонн масла на 181,4 млн долларов ($812 за тонну), в 2020 году — 254,5 тысячи тонн на 221,4 млн долларов ($870 за тонну), а за январь-февраль 2021 года — 44,3 тысячи тонн на 51,3 млн долларов ($1158 за тонну).

Если брать импортные цены по странам, то в 2018 году из России завозили тонну масла в среднем по 891 доллару, в 2019 году — 824 долларов, в 2020 году — 898 долларов, за два месяца 2021 года — 1231 доллару. В Казахстане цены за эти периоды распределились следующим образом — 853, 743, 762, 964 долларов.





Узбекистан также экспортирует растительное масло. Основными рынками сбыта являются Афганистан и Таджикистан. В эти страны суммарно экспортировано 31,7 тысяч тонн масла.

Кто завозит масло





Государственный комитет по статистике по запросу «Газеты.uz» предоставил список из 246 компаний-импортёров растительного масла, однако не стал раскрывать их доли на рынке и объём завозимой продукции с учётом коммерческой тайны предпринимателей.

Растительное масло завозят 135 компаний из Ташкента, 35 — из Ташкентской области, 25 — Самаркандской, 10 — Наманганской, 6 — Сырдарьинской, по 5 — Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской областей, Каракалпакстана, по 4 — Хорезмской и Бухарской областей, по 3 — Навоийской и Кашкадарьинской областях и 2 — Джизакской области.