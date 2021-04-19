Биржевая стоимость подсолнечного масла в Узбекистане с начала года выросла на 28%, следует из данных Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).
В начале года стоимость рафинированного дезодорированного подсолнечного масла в 5-литровой бутылке на бирже составляла 75 тысяч сумов (15 тысяч сумов за литр), а по итогам торгов 12−16 апреля — 96 тысяч сумов (19,2 тысячи сумов за литр), или на 28% дороже.
Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-марте подсолнечное масло подорожало на 7,3% (37,7% в годовом выражении), а хлопковое масло — на 2,3% (33,5%).
Антимонопольный комитет объяснил, что «на повышение стоимости сказалось влияние повышение цен на внешнем рынке и тот факт, что в странах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объёмы производства, из-за чего повышены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян».
«Газета.uz» попросила ассоциацию «Узёгмойсаноат» прокомментировать ситуацию, а также выяснила, в каком объёме и кто завозит растительное масло в Узбекистан.
Почему растут цены на масло
Пресс-секретарь ассоциации Фахриддин Калонов (во время беседы 5 апреля), в первую очередь, указал, что в основном растут цены на подсолнечное масло, тогда как большая часть хлопкового масла на биржевых торгах остаётся непроданной.
По его словам, в марте на биржевые торги выставили 17379 тонн хлопкового масла, из этого объёма купили только 5197 тонн (около 30%). Цены в среднем составили 11,5−12,4 тысяч сумов за литр, не считая наценки предпринимателя, купившего масло (при этом с 1 апреля по 14 апреля цены на хлопковое масло также выросли — с 11,3 млн до 17,3 млн сумов за тонну).
Он отметил, что подсолнечное масло импортируется в больших объёмах. Предприниматели в основном завозят его из России и Украины, «ставят свою наценку исходя из расходов и поставляют на рынок».
Что касается отечественных производителей, то они также завозят масличное сырьё (подсолнечник, соя и другое) из России, Украины и Казахстана.
«Но эти страны подняли пошлины на сырьё, на какое-то время приостановили продажу. Из-за пандемии мы завезли меньше сырья, чем в предыдущем году. Если в 2019 году завезли 300 тысяч тонн сырья, то в 2020 году — меньше 100 тысяч тонн», — рассказал пресс-секретарь ассоциации.
В частности, для стабилизации цен на внутреннем рынке Россия ввела запретительные вывозные таможенные пошлины на семена подсолнечника — 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года.
Фахриддин Калонов отметил, что с учётом дефицита растительного масла в 2021 году в Узбекистане планируется расширить посевные площади масличных культур до рекордных 305 тысяч га — в 3,5−4 раза больше, чем в предыдущие годы.
«За счёт этого будет получено около 400 тысяч тонн урожая. Если сможем полностью переработать его, то получим дополнительно 100 тысяч тонн растительного масла», — сказал он.
При этом представитель «Узёгмойсаноат» сообщил, что не стоит ожидать снижение стоимости растительного масла, поскольку цены на сырьё во всём мире продолжают расти. Он также указал на снижение урожая подсолнечника в 2020 году в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла — России и Украине.
Пресс-секретарь со ссылкой СанПиН Минитерства здравовохранения сообщил, что рекомендуемая среднесуточная норма потребления жиров составляет 80−100 гр, из которых 25−30 гр — растительные жиры.
«В год на одного человека этот показатель составляет 9,1−11 кг — минимальное и максимальное значение по нормативу. Если рассчитывать по этому показателю, то на 34,5-миллионное население нам нужно 315 и 370−380 тысяч тонн растительного масла по нормативу. Но объём потребления нашего населения составляет свыше 450 тысяч тонн, поскольку с учётом особенностей узбекской кухни мы больше употребляем жаренные блюда, тогда как в России и других странах — больше варёных блюд», — объяснил он.
Фото: ФАО Узбекистан.
По данным Центрального банка, в прошлые годы правительство Китая импортировало продукты питания из Европы и США, а в 2020 году из-за обострения разногласий, Китай расширил географию импорта на другие государства, в частности Россию, Украину, Казахстан и Беларусь.
В результате, возрос спрос на основные продовольственные товары, такие как подсолнечное масло, пшеничная мука и сахар. В свою очередь, это является причиной роста цен на региональном рынке, отметил регулятор.
Также, несмотря на стабильное предложение продовольственных товаров в мире, некоторые страны вводят ограничения на экспорт продовольственных товаров, в виде квот и таможенных пошлин, что оказывает значительное повышающее влияние на импортные цены данных товаров.
«В частности, правительством России определено введение экспортной пошлины на семена подсолнечника. Хотя на экспорт подсолнечного масла не установлены таможенные пошлины, в будущем ожидается, что это окажет повышающее влияние на импортные цены данного продукта», — говорится в сообщении ЦБ.
Откуда и в каких объёмах завозится растительное масло
Согласно данным, предоставленным «Газете.uz» Государственным комитетом по статистике, Узбекистан за последние три года увеличил импорт растительного масла на 77% — с 143,3 тысячи тонн в 2018 году до 254,5 тысячи тонн в 2020 году.
Основными поставщиками этой продукции остаётся Россия и Казахстан — в прошлом году на эти страны пришлось 99,4% всего импорта (78,1% и 21,2% соответственно). Из РФ Узбекистан закупил 199 тысяч тонн масла на 178,8 млн долларов, а из Казахстана — 54 тысяч тонн на 41,2 млн долларов.
В январе-декабре 2018 года Узбекистан импортировал 143,3 тысячи тонн масла на 126,7 млн долларов (в среднем $884 за тонну), в 2019 году — 223,4 тысячи тонн масла на 181,4 млн долларов ($812 за тонну), в 2020 году — 254,5 тысячи тонн на 221,4 млн долларов ($870 за тонну), а за январь-февраль 2021 года — 44,3 тысячи тонн на 51,3 млн долларов ($1158 за тонну).
Если брать импортные цены по странам, то в 2018 году из России завозили тонну масла в среднем по 891 доллару, в 2019 году — 824 долларов, в 2020 году — 898 долларов, за два месяца 2021 года — 1231 доллару. В Казахстане цены за эти периоды распределились следующим образом — 853, 743, 762, 964 долларов.
Узбекистан также экспортирует растительное масло. Основными рынками сбыта являются Афганистан и Таджикистан. В эти страны суммарно экспортировано 31,7 тысяч тонн масла.
Кто завозит масло
Государственный комитет по статистике по запросу «Газеты.uz» предоставил список из 246 компаний-импортёров растительного масла, однако не стал раскрывать их доли на рынке и объём завозимой продукции с учётом коммерческой тайны предпринимателей.
По данным «Газеты.uz», первые 5 компаний в списке (Nobel Trade, Garmoniya Food Trade, Top Oil, Pet Agro Oil, Platinum Trade Group) являются крупнейшими импортерами растительного масла в Узбекистане. На них приходится 49% всего импорта.
Растительное масло завозят 135 компаний из Ташкента, 35 — из Ташкентской области, 25 — Самаркандской, 10 — Наманганской, 6 — Сырдарьинской, по 5 — Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской областей, Каракалпакстана, по 4 — Хорезмской и Бухарской областей, по 3 — Навоийской и Кашкадарьинской областях и 2 — Джизакской области.
|№
|Наименование
|Регионы
|1
|«NOBEL TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|2
|«GARMONIYA FOOD TRADE» MChJ
|Ташкентская
|3
|«TOP OIL» MChJ
|Ташкентская
|4
|MChJ «PET AGRO OIL» QK
|Самаркандская
|5
|«PLATINUM TRADE GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|6
|«INTER FOOD» MChJ
|г.Ташкент
|7
|«VICTORY OIL» MChJ
|Ферганская
|8
|«ECOBORN INC» MChJ
|г.Ташкент
|9
|«DEMESNE TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|10
|«BALTON TRADING (ASIA)» ShK
|г.Ташкент
|11
|«INOYAT BUSINESS» MChJ
|Ташкентская
|12
|«HONROD INVEST» MChJ XK
|г.Ташкент
|13
|«NUKUS STANDART COMMERCE» MChJ
|Республика Каракалпакстан
|14
|«NOBEL TRADE IMPORT» MChJ
|Хорезмская
|15
|«NAMANGAN UNIVERSAL SAVDO INVEST «MChJ
|Наманганская
|16
|"AVANGARD EKSIM» MChJ
|Ферганская
|17
|«PROGRESS BUSINESS-INDUSTRY» MChJ
|Ташкентская
|18
|«SAMAR FOOD LIMITED» MChJ
|Наманганская
|19
|«SIYOB SHAVKAT ORZU» FX
|Самаркандская
|20
|«FRESH FOOD PROGRESS» MChJ
|Ташкентская
|21
|«HAYOT-XUSNI» MChJ
|Ташкентская
|22
|«INTER TRADE XAZORASP» MChJ
|Хорезмская
|23
|«OPTION OIL» MChJ
|Ферганская
|24
|«BUSINESS OIL ANDIJAN» MChJ
|Андижанская
|25
|«BRAVO SALE» MChJ
|Ферганская
|26
|«AGRO SAMMIX» MChJ
|Ташкентская
|27
|«OIL GOODS PRODUCTS» MChJ
|г.Ташкент
|28
|«SANDIDA TREYD» MChJ
|г.Ташкент
|29
|«KRUPASNAB» MChJ
|г.Ташкент
|30
|«ASIA PREMIUM DELUXE» MChJ
|г.Ташкент
|31
|«PARVOZ GROUP BIZNES» MChJ
|Ташкентская
|32
|«PERFECT OIL BIZNES» MChJ
|г.Ташкент
|33
|«UZKABEL» AJ QK
|г.Ташкент
|34
|«DELIVERY TRADE» MChJ
|Ферганская
|35
|«PROGRESS STILL» MChJ
|г.Ташкент
|36
|«NAVOBOD NASLLI PARRANDA» FX
|Самаркандская
|37
|«WSC GOODS GROUP» MChJ
|Ташкентская
|38
|«ILONSOY LOMANN PARRANDA» FX
|Самаркандская
|39
|«NUTRIFOOD» XK
|г.Ташкент
|40
|«SARDOBA AGRO HOLDING» MChJ
|г.Ташкент
|41
|«HAVAS FOOD» MChJ
|г.Ташкент
|42
|«GATTER-GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|43
|«JOMBOY NASILLI PARRANDA» FX
|Самаркандская
|44
|«ADASI IMPEKS» MChJ
|г.Ташкент
|45
|«AFROSIYOB PARRANDA» MChJ
|Самаркандская
|46
|«CRACKERS INDUSTRY» MChJ
|г.Ташкент
|47
|«UM SOVUN» MChJ
|г.Ташкент
|48
|«YANGIYO`L OMUXTA YEM EKSPORT» MChJ
|Ташкентская
|49
|«EURASIAN FOODS» MChJ
|г.Ташкент
|50
|«LAMA STANDART» MChJ
|г.Ташкент
|51
|«KOMBIKORM PRODUKT INVEST» MChJ
|г.Ташкент
|52
|«MAGDALENA-KRISTINA» XK
|Бухарская
|53
|«SAXOVAT BROYLER» MChJ
|Ташкентская
|54
|«BORONOV GROUP» MChJ
|Самаркандская
|55
|«ACTIVE BUSINESS PROJECT» XK
|Ташкентская
|56
|«CONFAT» MChJ
|г.Ташкент
|57
|«BEST EXIM TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|58
|«IMPORT FOOD TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|59
|«BEK-YUS TRADE» XK
|г.Ташкент
|60
|«QOQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA» MChJ
|Наманганская
|61
|«LOCAL SERVICE GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|62
|«GULISTON-BROYLER» MChJ
|Сырдарьинская
|63
|«UMID» MChJ
|Ташкентская
|64
|«JOMBOY OIL» MChJ
|Самаркандская
|65
|«IMPERIA TEA AND FOOD PRODUCT» MChJ
|г.Ташкент
|66
|«FORTIS RESERVE SYSTEM» MChJ
|г.Ташкент
|67
|«PUREMILKY PRODUCTS» FX
|Самаркандская
|68
|«GAMMA COLOR SERVICE» MChJ
|г.Ташкент
|69
|«MEGAPOLIS AZIYA» MChJ
|Ташкентская
|70
|«SURXONOZIQOVQATSANOATI AJ» AJ
|Сурхандарьинская
|71
|«MAZZALI BROYLER» MChJ
|Сырдарьинская
|72
|«O'ZKIMYOPOLIMERSAVDO» AJ
|г.Ташкент
|73
|«SOLPRO ALLIANCE» XK
|г.Ташкент
|74
|«SURXON TERMEZ PARRANDA» MChJ
|Сурхандарьинская
|75
|«ORIGINAL MAKS LUX» FX
|Самаркандская
|76
|«HI PRO FEED» MChJ
|Ташкентская
|77
|«GOLD VITA FOODS`» MChJ
|г.Ташкент
|78
|«POLARIS TRADE» MChJ
|Ташкентская
|79
|«NEW OPTIMAL» MChJ
|г.Ташкент
|80
|«PROF EDITION BIZNES» MChJ
|г.Ташкент
|81
|«ROYAL-MUZ-SERVIS» MChJ
|г.Ташкент
|82
|«RANGLI-BO`YOQ» MChJ QK
|г.Ташкент
|83
|«SILVER GLOBE» MChJ
|г.Ташкент
|84
|«AZIAEUROAGROTORG» MChJ
|Ташкентская
|85
|«DARVOZA SAVDO» MChJ
|г.Ташкент
|86
|«MAXX ROYAL CHEMICAL» MChJ
|г.Ташкент
|87
|«DAVLATBEK SAVDO LYUKS» MChJ
|Кашкадарьинская
|88
|«PROFIT TRADING» MChJ
|г.Ташкент
|89
|«MUROT CHOKOLATE» MChJ
|г.Ташкент
|90
|«BUAZCOM» MChJ
|г.Ташкент
|91
|«MAROQAND-PARRANDA» MChJ
|Самаркандская
|92
|«OHANGARON KOMBIKORM» MChJ
|Ташкентская
|93
|«SARDOR BAXROM ZOO» FX
|Наманганская
|94
|«NAZARBEK TEX» MChJ
|Ташкентская
|95
|«ALLMAKON GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|96
|«PURE MILKY OQDARYO» FX
|Самаркандская
|97
|«TOSHKENT REGIONAL TRADING» MChJ
|г.Ташкент
|98
|«TO'RTKO'L ULGURJI OZIQ-OVQAT SAVDO» MChJ
|Республика Каракалпакстан
|99
|«MUZMAS SAVDO» MChJ
|Самаркандская
|100
|«VITA VERDE IMPORT» MChJ
|г.Ташкент
|101
|«REGION FOODS» MChJ
|Хорезмская
|102
|«LIDER BISCUITS» OK
|г.Ташкент
|103
|«FIR-SHAX PARRANDA» MChJ
|Бухарская
|104
|«JOMBOY AGRO OIL» MChJ
|Самаркандская
|105
|«PLITSPAN TRADING» MChJ
|г.Ташкент
|106
|«MILK EURO FOOD» MChJ
|Ташкентская
|107
|«TANHO HOLDING» MChJ
|Ташкентская
|108
|«FUTURE BUSINESS OPPORTUNITIES» MChJ
|Ташкентская
|109
|«BILLUR SAVDO PLYUS» MChJ
|Ташкентская
|110
|«INTER FOOD ALLIANCE» MChJ
|г.Ташкент
|111
|«PRESTIJ DON» MChJ
|Самаркандская
|112
|«GOODS PARRANDA» MChJ
|Сурхандарьинская
|113
|«ASIA METALL BUSINESS» MChJ
|г.Ташкент
|114
|«SIMBA» MChJ
|г.Ташкент
|115
|«AGROSAMUG» XK
|Ташкентская
|116
|«VAZIRA-BIZNES» MChJ
|г.Ташкент
|117
|«SAYKAL-TAYYORLOV» MChJ
|Самаркандская
|118
|«MUSTAFO GROUP» MChJ
|Сырдарьинская
|119
|«CHOCOCREAM» XK
|Ташкентская
|120
|O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat zahiralarini boshqarish qo’mitasiga qarashli «MAGNIT» DK
|Ташкентская
|121
|«OHANGARON RUSTAM AGRO» MChJ
|Ташкентская
|122
|«BARAKA HOLDING» MChJ
|г.Ташкент
|123
|«CLASSIC IMPEX» MChJ
|Наманганская
|124
|«RAVON TARAQQIYOT ORZUSI» MChJ
|Андижанская
|125
|«PEPSICO HOLDINGS TOSHKENT» MChJ
|г.Ташкент
|126
|«ANGLESEY FOOD» MChJ
|г.Ташкент
|127
|«DIAMOND TREE» MChJ
|Ташкентская
|128
|«GODDESS OF TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|129
|«JIZZAX POULTRY» MChJ QK
|Джизакская
|130
|«DARG'OM PARRANDA FAYZ» MChJ
|Самаркандская
|131
|«YANGIOBOD SIFATLI KORM» MChJ
|Самаркандская
|132
|«RICH FOREST» XK
|г.Ташкент
|133
|«DREAM VILLAGE MEALS» MChJ
|г.Ташкент
|134
|«SUPER OIL PRODUCTS TERMEZ» MChJ
|Сурхандарьинская
|135
|«KARVON-FAYZ» MChJ
|Самаркандская
|136
|«FAYZ DEKOR BIZNES» MChJ QK
|Ташкентская
|137
|«SAM GOLD PRODUKT» MChJ
|Самаркандская
|138
|«FEED KORM CHICKENS» MChJ
|Навоийская
|139
|«SAMARQAND SIFAT JO’JALARI» XK
|Самаркандская
|140
|«PAYSHANBA PARRANDALARI» MChJ
|Самаркандская
|141
|«BARAKA HAMKOR PARRANDA» XK
|Андижанская
|142
|«KO'KSAROY AGRO-EXPORT» MChJ
|Наманганская
|143
|«EKO PARRANDA» MChJ
|Кашкадарьинская
|144
|«ELITE FOOD GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|145
|«NUR BAY» MChJ
|г.Ташкент
|146
|«HERMES INTERNATIONAL» MChJ
|г.Ташкент
|147
|«UNITED KAPITAL» XK
|Республика Каракалпакстан
|148
|«IDEAL CERAMIKA» MChJ
|Самаркандская
|149
|«ADALCO» MChJ
|г.Ташкент
|150
|«TASAVDO» MChJ
|г.Ташкент
|151
|«NURIMPEX GROUP TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|152
|«DENOV AMUDAR» MChJ
|Сурхандарьинская
|153
|MChJ «CHILON LUBRICANTS» QK
|г.Ташкент
|154
|«ANATOLIA FOOD COMPANY» MChJ
|г.Ташкент
|155
|«SMART GROUP SV» MChJ
|г.Ташкент
|156
|«SMALL GOOD» MChJ
|г.Ташкент
|157
|«KATTAQO'RG'ON YOG'-MOY» AJ
|Самаркандская
|158
|«RIO CO» MChJ
|Ташкентская
|159
|«GOLD OIL ZAR» MChJ
|Навоийская
|160
|«NUR MUXAMMAD MARYAM» OK
|г.Ташкент
|161
|«SARDOR BEXRUZ» XK
|Бухарская
|162
|«PROFI TRADE AS» MChJ
|г.Ташкент
|163
|«KONDISHOP» XK
|Хорезмская
|164
|«EURO-ASIA TOP BUSINESS» MChJ
|г.Ташкент
|165
|Sirdaryo viloyati hokimligi
|Сырдарьинская
|166
|«BEST QUALITY PRODUCTS» MChJ
|г.Ташкент
|167
|«AREA TRADE PRODUCTS-M» MChJ
|Сырдарьинская
|168
|«BIZNESS TRADE PLUS» MChJ
|Бухарская
|169
|«NUKUS ALFA KAPITAL» MChJ
|Республика Каракалпакстан
|170
|«IFTIXOR GROUP» XK
|г.Ташкент
|171
|«GLAMOUR COSMETICS» XK
|г.Ташкент
|172
|«ALMAZAR-IMEX» MChJ
|г.Ташкент
|173
|«SAVDO SOTIQ» MChJ
|Андижанская
|174
|«UNI TRADING AGENCY» MChJ
|г.Ташкент
|175
|«PRODUCT TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|176
|«CITY MIRBOBUR» MChJ
|Республика Каракалпакстан
|177
|«EUROFOOD IMPORT» MChJ
|г.Ташкент
|178
|«ARDUS» MChJ QK
|г.Ташкент
|179
|«AFSUN MAYSA» MChJ
|г.Ташкент
|180
|«CRAFERS» MChJ
|г.Ташкент
|181
|«SHER AGRO EXPORT» MChJAF
|Джизакская
|182
|«DENTAFILL PLYUS» MChJ
|г.Ташкент
|183
|«SUNNATILLA-BARAKA-BUSINESS» MChJ
|г.Ташкент
|184
|«MONDASIA TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|185
|«GRANDIFLORA» MChJ
|г.Ташкент
|186
|«PSM GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|187
|«MERRYMED FARM» MChJ
|Наманганская
|188
|«SUNNY FRUIT PRODUCTION» MChJ
|г.Ташкент
|189
|«CRISTALL TOP BUSINESS» MChJ
|Наманганская
|190
|«TORGOVIY DOM ALMATY INTER TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|191
|«IMPEX CITY» MChJ
|г.Ташкент
|192
|«ABDULAZIZ-BUSINES» MChJ
|г.Ташкент
|193
|«AURA TRADE COMPANY» MChJ
|г.Ташкент
|194
|«APIFITOPHARM» XK
|г.Ташкент
|195
|«FLORA-MED» MChJ
|г.Ташкент
|196
|«ALRAYYAN GENERAL TRADE» XK
|Наманганская
|197
|«LEKINTERKAPS» MChJ
|Ташкентская
|198
|«GOURMET GATE» MChJ
|г.Ташкент
|199
|«MIRZO-BOBUR» MChJ
|г.Ташкент
|200
|«GRAND MOBILE SOLUTIONS» MChJ
|г.Ташкент
|201
|«ZEM MADZAR» XK
|г.Ташкент
|202
|«EN ROM» MChJ
|г.Ташкент
|203
|«FIXPRICEASIA» MChJ
|г.Ташкент
|204
|«FORWARD FORTITUDE» MChJ
|г.Ташкент
|205
|«ARHAT INKS» MChJ
|г.Ташкент
|206
|«AK YILDIZ» MChJ
|г.Ташкент
|207
|«FORTUNA UNIVERSAL TRADING» XK
|г.Ташкент
|208
|«INTER EXCLUSIVE TRADE» MChJ
|г.Ташкент
|209
|«VELA CO» MChJ
|г.Ташкент
|210
|«SILK-ROAD-BUSINESS» MChJ
|г.Ташкент
|211
|«INTERGRAIN» MChJ XK
|Сырдарьинская
|212
|«AS-SUNNA PHARMACEUTICAL» MChJ
|Наманганская
|213
|«SEA ROUTE GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|214
|«TRAPEZA HORECA SOLUTIONS» MChJ
|г.Ташкент
|215
|«ASY FRUIT GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|216
|«KID'S PLATE DISTRIBUTION» MChJ
|г.Ташкент
|217
|«DAE JONG» MChJ
|г.Ташкент
|218
|«TAISO MART» MChJ
|г.Ташкент
|219
|«UZAUTO MOTORS» AJ
|Андижанская
|220
|«NG FOODS INDIA» MChJ
|г.Ташкент
|221
|«GENESIS PHARMA» MChJ
|г.Ташкент
|222
|«FARM LYUKS INVEST» MChJ
|Самаркандская
|223
|«INCOS» XK
|г.Ташкент
|224
|«CREATIVE WORLD» MChJ
|Ташкентская
|225
|«ART HOUSE PRO» XK
|г.Ташкент
|226
|«JNS LABS» MChJ
|г.Ташкент
|227
|«LEECHES EXPORT» XK
|г.Ташкент
|228
|«TEAM SPORT» MChJ
|г.Ташкент
|229
|«WILLSTREAM» XK
|г.Ташкент
|230
|«BETA» MChJ
|Ташкентская
|231
|«FARGO MARKETING GROUP» MChJ
|Ташкентская
|232
|«GOMART» MChJ
|г.Ташкент
|233
|«MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS» MChJ
|г.Ташкент
|234
|«LUXULO» MChJ
|г.Ташкент
|235
|«IMPORT TRADE START» MChJ
|г.Ташкент
|236
|«FABIENNE INTER GROUP» MChJ
|Ташкентская
|237
|«ENTOP» MChJ
|г.Ташкент
|238
|«TIGER TRADE GROUP» MChJ
|г.Ташкент
|239
|Постоянное Учреждение
|Навоийская
|240
|«TALIMARJON ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AJ
|Кашкадарьинская
|241
|«SCULPTURE COSMETICS» MChJ
|г.Ташкент
|242
|Индивидуальный предприниматель
|г.Ташкент
|243
|«VIVASAN» MChJ
|г.Ташкент
|244
|«DESKFORM» MChJ
|г.Ташкент
|245
|«AKFA DREAM WORLD» MChJ
|г.Ташкент
|246
|«NATUREX» MChJ
|г.Ташкент