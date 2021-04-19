Биржевая стоимость подсолнечного масла в Узбекистане с начала года выросла на 28%, следует из данных Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).

В начале года стоимость рафинированного дезодорированного подсолнечного масла в 5-литровой бутылке на бирже составляла 75 тысяч сумов (15 тысяч сумов за литр), а по итогам торгов 12−16 апреля — 96 тысяч сумов (19,2 тысячи сумов за литр), или на 28% дороже.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-марте подсолнечное масло подорожало на 7,3% (37,7% в годовом выражении), а хлопковое масло — на 2,3% (33,5%).

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Антимонопольный комитет объяснил, что «на повышение стоимости сказалось влияние повышение цен на внешнем рынке и тот факт, что в странах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объёмы производства, из-за чего повышены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян».

«Газета.uz» попросила ассоциацию «Узёгмойсаноат» прокомментировать ситуацию, а также выяснила, в каком объёме и кто завозит растительное масло в Узбекистан.

Почему растут цены на масло


Пресс-секретарь ассоциации Фахриддин Калонов (во время беседы 5 апреля), в первую очередь, указал, что в основном растут цены на подсолнечное масло, тогда как большая часть хлопкового масла на биржевых торгах остаётся непроданной.

По его словам, в марте на биржевые торги выставили 17379 тонн хлопкового масла, из этого объёма купили только 5197 тонн (около 30%). Цены в среднем составили 11,5−12,4 тысяч сумов за литр, не считая наценки предпринимателя, купившего масло (при этом с 1 апреля по 14 апреля цены на хлопковое масло также выросли — с 11,3 млн до 17,3 млн сумов за тонну).

Он отметил, что подсолнечное масло импортируется в больших объёмах. Предприниматели в основном завозят его из России и Украины, «ставят свою наценку исходя из расходов и поставляют на рынок».

Что касается отечественных производителей, то они также завозят масличное сырьё (подсолнечник, соя и другое) из России, Украины и Казахстана.

«Но эти страны подняли пошлины на сырьё, на какое-то время приостановили продажу. Из-за пандемии мы завезли меньше сырья, чем в предыдущем году. Если в 2019 году завезли 300 тысяч тонн сырья, то в 2020 году — меньше 100 тысяч тонн», — рассказал пресс-секретарь ассоциации.

В частности, для стабилизации цен на внутреннем рынке Россия ввела запретительные вывозные таможенные пошлины на семена подсолнечника — 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года.

Фахриддин Калонов отметил, что с учётом дефицита растительного масла в 2021 году в Узбекистане планируется расширить посевные площади масличных культур до рекордных 305 тысяч га — в 3,5−4 раза больше, чем в предыдущие годы.

«За счёт этого будет получено около 400 тысяч тонн урожая. Если сможем полностью переработать его, то получим дополнительно 100 тысяч тонн растительного масла», — сказал он.

При этом представитель «Узёгмойсаноат» сообщил, что не стоит ожидать снижение стоимости растительного масла, поскольку цены на сырьё во всём мире продолжают расти. Он также указал на снижение урожая подсолнечника в 2020 году в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла — России и Украине.

Пресс-секретарь со ссылкой СанПиН Минитерства здравовохранения сообщил, что рекомендуемая среднесуточная норма потребления жиров составляет 80−100 гр, из которых 25−30 гр — растительные жиры.

«В год на одного человека этот показатель составляет 9,1−11 кг — минимальное и максимальное значение по нормативу. Если рассчитывать по этому показателю, то на 34,5-миллионное население нам нужно 315 и 370−380 тысяч тонн растительного масла по нормативу. Но объём потребления нашего населения составляет свыше 450 тысяч тонн, поскольку с учётом особенностей узбекской кухни мы больше употребляем жаренные блюда, тогда как в России и других странах — больше варёных блюд», — объяснил он.

Фото: ФАО Узбекистан.

По данным Центрального банка, в прошлые годы правительство Китая импортировало продукты питания из Европы и США, а в 2020 году из-за обострения разногласий, Китай расширил географию импорта на другие государства, в частности Россию, Украину, Казахстан и Беларусь.

В результате, возрос спрос на основные продовольственные товары, такие как подсолнечное масло, пшеничная мука и сахар. В свою очередь, это является причиной роста цен на региональном рынке, отметил регулятор.

Также, несмотря на стабильное предложение продовольственных товаров в мире, некоторые страны вводят ограничения на экспорт продовольственных товаров, в виде квот и таможенных пошлин, что оказывает значительное повышающее влияние на импортные цены данных товаров.

«В частности, правительством России определено введение экспортной пошлины на семена подсолнечника. Хотя на экспорт подсолнечного масла не установлены таможенные пошлины, в будущем ожидается, что это окажет повышающее влияние на импортные цены данного продукта», — говорится в сообщении ЦБ.

Откуда и в каких объёмах завозится растительное масло


Согласно данным, предоставленным «Газете.uz» Государственным комитетом по статистике, Узбекистан за последние три года увеличил импорт растительного масла на 77% — с 143,3 тысячи тонн в 2018 году до 254,5 тысячи тонн в 2020 году.

Основными поставщиками этой продукции остаётся Россия и Казахстан — в прошлом году на эти страны пришлось 99,4% всего импорта (78,1% и 21,2% соответственно). Из РФ Узбекистан закупил 199 тысяч тонн масла на 178,8 млн долларов, а из Казахстана — 54 тысяч тонн на 41,2 млн долларов.

В январе-декабре 2018 года Узбекистан импортировал 143,3 тысячи тонн масла на 126,7 млн долларов (в среднем $884 за тонну), в 2019 году — 223,4 тысячи тонн масла на 181,4 млн долларов ($812 за тонну), в 2020 году — 254,5 тысячи тонн на 221,4 млн долларов ($870 за тонну), а за январь-февраль 2021 года — 44,3 тысячи тонн на 51,3 млн долларов ($1158 за тонну).

Если брать импортные цены по странам, то в 2018 году из России завозили тонну масла в среднем по 891 доллару, в 2019 году — 824 долларов, в 2020 году — 898 долларов, за два месяца 2021 года — 1231 доллару. В Казахстане цены за эти периоды распределились следующим образом — 853, 743, 762, 964 долларов.


Узбекистан также экспортирует растительное масло. Основными рынками сбыта являются Афганистан и Таджикистан. В эти страны суммарно экспортировано 31,7 тысяч тонн масла.

Кто завозит масло


Государственный комитет по статистике по запросу «Газеты.uz» предоставил список из 246 компаний-импортёров растительного масла, однако не стал раскрывать их доли на рынке и объём завозимой продукции с учётом коммерческой тайны предпринимателей.

По данным «Газеты.uz», первые 5 компаний в списке (Nobel Trade, Garmoniya Food Trade, Top Oil, Pet Agro Oil, Platinum Trade Group) являются крупнейшими импортерами растительного масла в Узбекистане. На них приходится 49% всего импорта.

Растительное масло завозят 135 компаний из Ташкента, 35 — из Ташкентской области, 25 — Самаркандской, 10 — Наманганской, 6 — Сырдарьинской, по 5 — Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской областей, Каракалпакстана, по 4 — Хорезмской и Бухарской областей, по 3 — Навоийской и Кашкадарьинской областях и 2 — Джизакской области.


Наименование
Регионы
1
«NOBEL TRADE» MChJ
г.Ташкент
2
«GARMONIYA FOOD TRADE» MChJ
Ташкентская
3
«TOP OIL» MChJ
Ташкентская
4
MChJ «PET AGRO OIL» QK
Самаркандская
5
«PLATINUM TRADE GROUP» MChJ
г.Ташкент
6
«INTER FOOD» MChJ
г.Ташкент
7
«VICTORY OIL» MChJ
Ферганская
8
«ECOBORN INC» MChJ
г.Ташкент
9
«DEMESNE TRADE» MChJ
г.Ташкент
10
«BALTON TRADING (ASIA)» ShK
г.Ташкент
11
«INOYAT BUSINESS» MChJ
Ташкентская
12
«HONROD INVEST» MChJ XK
г.Ташкент
13
«NUKUS STANDART COMMERCE» MChJ
Республика Каракалпакстан
14
«NOBEL TRADE IMPORT» MChJ
Хорезмская
15
«NAMANGAN UNIVERSAL SAVDO INVEST «MChJ
Наманганская
16
"AVANGARD EKSIM» MChJ
Ферганская
17
«PROGRESS BUSINESS-INDUSTRY» MChJ
Ташкентская
18
«SAMAR FOOD LIMITED» MChJ
Наманганская
19
«SIYOB SHAVKAT ORZU» FX
Самаркандская
20
«FRESH FOOD PROGRESS» MChJ
Ташкентская
21
«HAYOT-XUSNI» MChJ
Ташкентская
22
«INTER TRADE XAZORASP» MChJ
Хорезмская
23
«OPTION OIL» MChJ
Ферганская
24
«BUSINESS OIL ANDIJAN» MChJ
Андижанская
25
«BRAVO SALE» MChJ
Ферганская
26
«AGRO SAMMIX» MChJ
Ташкентская
27
«OIL GOODS PRODUCTS» MChJ
г.Ташкент
28
«SANDIDA TREYD» MChJ
г.Ташкент
29
«KRUPASNAB» MChJ
г.Ташкент
30
«ASIA PREMIUM DELUXE» MChJ
г.Ташкент
31
«PARVOZ GROUP BIZNES» MChJ
Ташкентская
32
«PERFECT OIL BIZNES» MChJ
г.Ташкент
33
«UZKABEL» AJ QK
г.Ташкент
34
«DELIVERY TRADE» MChJ
Ферганская
35
«PROGRESS STILL» MChJ
г.Ташкент
36
«NAVOBOD NASLLI PARRANDA» FX
Самаркандская
37
«WSC GOODS GROUP» MChJ
Ташкентская
38
«ILONSOY LOMANN PARRANDA» FX
Самаркандская
39
«NUTRIFOOD» XK
г.Ташкент
40
«SARDOBA AGRO HOLDING» MChJ
г.Ташкент
41
«HAVAS FOOD» MChJ
г.Ташкент
42
«GATTER-GROUP» MChJ
г.Ташкент
43
«JOMBOY NASILLI PARRANDA» FX
Самаркандская
44
«ADASI IMPEKS» MChJ
г.Ташкент
45
«AFROSIYOB PARRANDA» MChJ
Самаркандская
46
«CRACKERS INDUSTRY» MChJ
г.Ташкент
47
«UM SOVUN» MChJ
г.Ташкент
48
«YANGIYO`L OMUXTA YEM EKSPORT» MChJ
Ташкентская
49
«EURASIAN FOODS» MChJ
г.Ташкент
50
«LAMA STANDART» MChJ
г.Ташкент
51
«KOMBIKORM PRODUKT INVEST» MChJ
г.Ташкент
52
«MAGDALENA-KRISTINA» XK
Бухарская
53
«SAXOVAT BROYLER» MChJ
Ташкентская
54
«BORONOV GROUP» MChJ
Самаркандская
55
«ACTIVE BUSINESS PROJECT» XK
Ташкентская
56
«CONFAT» MChJ
г.Ташкент
57
«BEST EXIM TRADE» MChJ
г.Ташкент
58
«IMPORT FOOD TRADE» MChJ
г.Ташкент
59
«BEK-YUS TRADE» XK
г.Ташкент
60
«QOQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA» MChJ
Наманганская
61
«LOCAL SERVICE GROUP» MChJ
г.Ташкент
62
«GULISTON-BROYLER» MChJ
Сырдарьинская
63
«UMID» MChJ
Ташкентская
64
«JOMBOY OIL» MChJ
Самаркандская
65
«IMPERIA TEA AND FOOD PRODUCT» MChJ
г.Ташкент
66
«FORTIS RESERVE SYSTEM» MChJ
г.Ташкент
67
«PUREMILKY PRODUCTS» FX
Самаркандская
68
«GAMMA COLOR SERVICE» MChJ
г.Ташкент
69
«MEGAPOLIS AZIYA» MChJ
Ташкентская
70
«SURXONOZIQOVQATSANOATI AJ» AJ
Сурхандарьинская
71
«MAZZALI BROYLER» MChJ
Сырдарьинская
72
«O'ZKIMYOPOLIMERSAVDO» AJ
г.Ташкент
73
«SOLPRO ALLIANCE» XK
г.Ташкент
74
«SURXON TERMEZ PARRANDA» MChJ
Сурхандарьинская
75
«ORIGINAL MAKS LUX» FX
Самаркандская
76
«HI PRO FEED» MChJ
Ташкентская
77
«GOLD VITA FOODS`» MChJ
г.Ташкент
78
«POLARIS TRADE» MChJ
Ташкентская
79
«NEW OPTIMAL» MChJ
г.Ташкент
80
«PROF EDITION BIZNES» MChJ
г.Ташкент
81
«ROYAL-MUZ-SERVIS» MChJ
г.Ташкент
82
«RANGLI-BO`YOQ» MChJ QK
г.Ташкент
83
«SILVER GLOBE» MChJ
г.Ташкент
84
«AZIAEUROAGROTORG» MChJ
Ташкентская
85
«DARVOZA SAVDO» MChJ
г.Ташкент
86
«MAXX ROYAL CHEMICAL» MChJ
г.Ташкент
87
«DAVLATBEK SAVDO LYUKS» MChJ
Кашкадарьинская
88
«PROFIT TRADING» MChJ
г.Ташкент
89
«MUROT CHOKOLATE» MChJ
г.Ташкент
90
«BUAZCOM» MChJ
г.Ташкент
91
«MAROQAND-PARRANDA» MChJ
Самаркандская
92
«OHANGARON KOMBIKORM» MChJ
Ташкентская
93
«SARDOR BAXROM ZOO» FX
Наманганская
94
«NAZARBEK TEX» MChJ
Ташкентская
95
«ALLMAKON GROUP» MChJ
г.Ташкент
96
«PURE MILKY OQDARYO» FX
Самаркандская
97
«TOSHKENT REGIONAL TRADING» MChJ
г.Ташкент
98
«TO'RTKO'L ULGURJI OZIQ-OVQAT SAVDO» MChJ
Республика Каракалпакстан
99
«MUZMAS SAVDO» MChJ
Самаркандская
100
«VITA VERDE IMPORT» MChJ
г.Ташкент
101
«REGION FOODS» MChJ
Хорезмская
102
«LIDER BISCUITS» OK
г.Ташкент
103
«FIR-SHAX PARRANDA» MChJ
Бухарская
104
«JOMBOY AGRO OIL» MChJ
Самаркандская
105
«PLITSPAN TRADING» MChJ
г.Ташкент
106
«MILK EURO FOOD» MChJ
Ташкентская
107
«TANHO HOLDING» MChJ
Ташкентская
108
«FUTURE BUSINESS OPPORTUNITIES» MChJ
Ташкентская
109
«BILLUR SAVDO PLYUS» MChJ
Ташкентская
110
«INTER FOOD ALLIANCE» MChJ
г.Ташкент
111
«PRESTIJ DON» MChJ
Самаркандская
112
«GOODS PARRANDA» MChJ
Сурхандарьинская
113
«ASIA METALL BUSINESS» MChJ
г.Ташкент
114
«SIMBA» MChJ
г.Ташкент
115
«AGROSAMUG» XK
Ташкентская
116
«VAZIRA-BIZNES» MChJ
г.Ташкент
117
«SAYKAL-TAYYORLOV» MChJ
Самаркандская
118
«MUSTAFO GROUP» MChJ
Сырдарьинская
119
«CHOCOCREAM» XK
Ташкентская
120
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat zahiralarini boshqarish qo’mitasiga qarashli «MAGNIT» DK
Ташкентская
121
«OHANGARON RUSTAM AGRO» MChJ
Ташкентская
122
«BARAKA HOLDING» MChJ
г.Ташкент
123
«CLASSIC IMPEX» MChJ
Наманганская
124
«RAVON TARAQQIYOT ORZUSI» MChJ
Андижанская
125
«PEPSICO HOLDINGS TOSHKENT» MChJ
г.Ташкент
126
«ANGLESEY FOOD» MChJ
г.Ташкент
127
«DIAMOND TREE» MChJ
Ташкентская
128
«GODDESS OF TRADE» MChJ
г.Ташкент
129
«JIZZAX POULTRY» MChJ QK
Джизакская
130
«DARG'OM PARRANDA FAYZ» MChJ
Самаркандская
131
«YANGIOBOD SIFATLI KORM» MChJ
Самаркандская
132
«RICH FOREST» XK
г.Ташкент
133
«DREAM VILLAGE MEALS» MChJ
г.Ташкент
134
«SUPER OIL PRODUCTS TERMEZ» MChJ
Сурхандарьинская
135
«KARVON-FAYZ» MChJ
Самаркандская
136
«FAYZ DEKOR BIZNES» MChJ QK
Ташкентская
137
«SAM GOLD PRODUKT» MChJ
Самаркандская
138
«FEED KORM CHICKENS» MChJ
Навоийская
139
«SAMARQAND SIFAT JO’JALARI» XK
Самаркандская
140
«PAYSHANBA PARRANDALARI» MChJ
Самаркандская
141
«BARAKA HAMKOR PARRANDA» XK
Андижанская
142
«KO'KSAROY AGRO-EXPORT» MChJ
Наманганская
143
«EKO PARRANDA» MChJ
Кашкадарьинская
144
«ELITE FOOD GROUP» MChJ
г.Ташкент
145
«NUR BAY» MChJ
г.Ташкент
146
«HERMES INTERNATIONAL» MChJ
г.Ташкент
147
«UNITED KAPITAL» XK
Республика Каракалпакстан
148
«IDEAL CERAMIKA» MChJ
Самаркандская
149
«ADALCO» MChJ
г.Ташкент
150
«TASAVDO» MChJ
г.Ташкент
151
«NURIMPEX GROUP TRADE» MChJ
г.Ташкент
152
«DENOV AMUDAR» MChJ
Сурхандарьинская
153
MChJ «CHILON LUBRICANTS» QK
г.Ташкент
154
«ANATOLIA FOOD COMPANY» MChJ
г.Ташкент
155
«SMART GROUP SV» MChJ
г.Ташкент
156
«SMALL GOOD» MChJ
г.Ташкент
157
«KATTAQO'RG'ON YOG'-MOY» AJ
Самаркандская
158
«RIO CO» MChJ
Ташкентская
159
«GOLD OIL ZAR» MChJ
Навоийская
160
«NUR MUXAMMAD MARYAM» OK
г.Ташкент
161
«SARDOR BEXRUZ» XK
Бухарская
162
«PROFI TRADE AS» MChJ
г.Ташкент
163
«KONDISHOP» XK
Хорезмская
164
«EURO-ASIA TOP BUSINESS» MChJ
г.Ташкент
165
Sirdaryo viloyati hokimligi
Сырдарьинская
166
«BEST QUALITY PRODUCTS» MChJ
г.Ташкент
167
«AREA TRADE PRODUCTS-M» MChJ
Сырдарьинская
168
«BIZNESS TRADE PLUS» MChJ
Бухарская
169
«NUKUS ALFA KAPITAL» MChJ
Республика Каракалпакстан
170
«IFTIXOR GROUP» XK
г.Ташкент
171
«GLAMOUR COSMETICS» XK
г.Ташкент
172
«ALMAZAR-IMEX» MChJ
г.Ташкент
173
«SAVDO SOTIQ» MChJ
Андижанская
174
«UNI TRADING AGENCY» MChJ
г.Ташкент
175
«PRODUCT TRADE» MChJ
г.Ташкент
176
«CITY MIRBOBUR» MChJ
Республика Каракалпакстан
177
«EUROFOOD IMPORT» MChJ
г.Ташкент
178
«ARDUS» MChJ QK
г.Ташкент
179
«AFSUN MAYSA» MChJ
г.Ташкент
180
«CRAFERS» MChJ
г.Ташкент
181
«SHER AGRO EXPORT» MChJAF
Джизакская
182
«DENTAFILL PLYUS» MChJ
г.Ташкент
183
«SUNNATILLA-BARAKA-BUSINESS» MChJ
г.Ташкент
184
«MONDASIA TRADE» MChJ
г.Ташкент
185
«GRANDIFLORA» MChJ
г.Ташкент
186
«PSM GROUP» MChJ
г.Ташкент
187
«MERRYMED FARM» MChJ
Наманганская
188
«SUNNY FRUIT PRODUCTION» MChJ
г.Ташкент
189
«CRISTALL TOP BUSINESS» MChJ
Наманганская
190
«TORGOVIY DOM ALMATY INTER TRADE» MChJ
г.Ташкент
191
«IMPEX CITY» MChJ
г.Ташкент
192
«ABDULAZIZ-BUSINES» MChJ
г.Ташкент
193
«AURA TRADE COMPANY» MChJ
г.Ташкент
194
«APIFITOPHARM» XK
г.Ташкент
195
«FLORA-MED» MChJ
г.Ташкент
196
«ALRAYYAN GENERAL TRADE» XK
Наманганская
197
«LEKINTERKAPS» MChJ
Ташкентская
198
«GOURMET GATE» MChJ
г.Ташкент
199
«MIRZO-BOBUR» MChJ
г.Ташкент
200
«GRAND MOBILE SOLUTIONS» MChJ
г.Ташкент
201
«ZEM MADZAR» XK
г.Ташкент
202
«EN ROM» MChJ
г.Ташкент
203
«FIXPRICEASIA» MChJ
г.Ташкент
204
«FORWARD FORTITUDE» MChJ
г.Ташкент
205
«ARHAT INKS» MChJ
г.Ташкент
206
«AK YILDIZ» MChJ
г.Ташкент
207
«FORTUNA UNIVERSAL TRADING» XK
г.Ташкент
208
«INTER EXCLUSIVE TRADE» MChJ
г.Ташкент
209
«VELA CO» MChJ
г.Ташкент
210
«SILK-ROAD-BUSINESS» MChJ
г.Ташкент
211
«INTERGRAIN» MChJ XK
Сырдарьинская
212
«AS-SUNNA PHARMACEUTICAL» MChJ
Наманганская
213
«SEA ROUTE GROUP» MChJ
г.Ташкент
214
«TRAPEZA HORECA SOLUTIONS» MChJ
г.Ташкент
215
«ASY FRUIT GROUP» MChJ
г.Ташкент
216
«KID'S PLATE DISTRIBUTION» MChJ
г.Ташкент
217
«DAE JONG» MChJ
г.Ташкент
218
«TAISO MART» MChJ
г.Ташкент
219
«UZAUTO MOTORS» AJ
Андижанская
220
«NG FOODS INDIA» MChJ
г.Ташкент
221
«GENESIS PHARMA» MChJ
г.Ташкент
222
«FARM LYUKS INVEST» MChJ
Самаркандская
223
«INCOS» XK
г.Ташкент
224
«CREATIVE WORLD» MChJ
Ташкентская
225
«ART HOUSE PRO» XK
г.Ташкент
226
«JNS LABS» MChJ
г.Ташкент
227
«LEECHES EXPORT» XK
г.Ташкент
228
«TEAM SPORT» MChJ
г.Ташкент
229
«WILLSTREAM» XK
г.Ташкент
230
«BETA» MChJ
Ташкентская
231
«FARGO MARKETING GROUP» MChJ
Ташкентская
232
«GOMART» MChJ
г.Ташкент
233
«MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS» MChJ
г.Ташкент
234
«LUXULO» MChJ
г.Ташкент
235
«IMPORT TRADE START» MChJ
г.Ташкент
236
«FABIENNE INTER GROUP» MChJ
Ташкентская
237
«ENTOP» MChJ
г.Ташкент
238
«TIGER TRADE GROUP» MChJ
г.Ташкент
239
Постоянное Учреждение
Навоийская
240
«TALIMARJON ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AJ
Кашкадарьинская
241
«SCULPTURE COSMETICS» MChJ
г.Ташкент
242
Индивидуальный предприниматель
г.Ташкент
243
«VIVASAN» MChJ
г.Ташкент
244
«DESKFORM» MChJ
г.Ташкент
245
«AKFA DREAM WORLD» MChJ
г.Ташкент
246
«NATUREX» MChJ
г.Ташкент