6 мая Агентство по управлению государственными активами Узбекистана представило список из 20 самых прибыльных и 10 убыточных предприятий с государственным участием за 2020 год. В перечне был указан футбольный клуб «Пахтакор» с убытками в размере 82,7 млрд сумов.

Эта новость вызвала недовольство читателей, который задавались вопросом, почему частный клуб получает деньги из государственного бюджета.

В пресс-службе ташкентской команды заявили, что 80% доли в «Пахтакор» в августе 2017 году были реализованы SFI Management Group по «нулевой» выкупной стоимости с условием выполнения инвестиционных обязательств на сумму не менее 200 млрд сумов. Остальные 20% доли остались у хокимията Ташкента.

«С тех пор бюджет футбольного клуба „Пахтакор“ полностью формировался со стороны ООО „SFI Management Group“ и средств из государственного бюджета не получал», — говорится в сообщении.

В «Пахтакоре» не сообщили, какие убытки понёс клуб, но указали, что Агентство по управлению активами (АУГА) при распространении подготовленной информации «не должно забывать о точности и прозрачности информации, а также об ответственности за корректность информации».

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе АУГА отметили, что среди учредителей футбольного клуба указан хокимият Ташкента (20%), следовательно команда считается «предприятием с государственным участием».

Агентство также отметило, что опубликованные данные отражают чистую прибыль и убытки предприятий по итогам 2020 года, но не сообщило, получал ли клуб бюджетные средства или нет.

«В свою очередь, следует отметить, что основным источником доходов от деятельности государственных футбольных клубов в нашей стране являются средства, выделяемые их основными спонсорами», — добавили в АУГА.

30 апреля премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление Кабинета министров «О мерах по повышению эффективности деятельности футбольных клубов». Документом госдоли в футбольных клубах от Агентства по управлению государственными активами снова возвращаются в ведение государственных органов и компаний. При этом в дальнейшем госдоли планируется продать.

Согласно данным ЕГРПО на 10 мая, SFI Management Group пока остаётся владельцем 80% доли в «Пахтакоре».

В частности, владельцем госдоли и генеральным спонсором «Пахтакор» станет хокимият Ташкента. При этом, по данным футбольного эксперта Алишера Никимбаева, SFI Management Group отказалась от 80% доли в клубе, которые возвращаются столичной администрации.

«Теперь, как и до апреля 2017 года, клуб полностью принадлежит городской администрации. Однако это не значит, что ФК „Пахтакор“ будет финансироваться за счёт городского бюджета. Скорее всего, у клуба будет группа спонсоров, которые возьмут на себя бремя заботы о клубе», — написал он.

По его словам, случившееся с «Пахтакором» должно стать поводом для пересмотра существующего положения с долями футбольных клубов.

«SFI Management Group, возвращая долю „Пахтакора“, фактически оставила клуб без средств к существованию. Даже на участие в Лиге чемпионов АФК необходимых средств у клуба не было, и руководству пришлось брать кредиты. Собственно, нестабильное финансовое положение клуба и стало одной из причин неудачи в Лиге чемпионов», — отметил эксперт.

Он предложил, чтобы инвестор при отказе от своей доли (акций) в клубе перед уходом «гарантировал обеспечение расходов клуба хотя бы на 6 месяцев».

По данным корреспондента «Газеты.uz» Огабека Самисова, «Пахтакор» действительно планирует привлечь новых спонсоров, но пока неизвестно, как дальше будет финансироваться клуб.

Напомним, по итогам сезона 2020 года «Пахтакор» второй раз подряд стал победителем Суперлиги, оформив чемпионство за три тура до конца сезона.

В феврале 2021 года компания SFI Management Group сообщила о расторжении договоров доверительного управления «Узметкомбинатом», АГМК и «Узвторцветметом» с учетом исполнения большинства задач, возложенных на нее правительством Узбекистана. Сейчас на сайте компании указаны только два проекта — Ташкентский металлургический завод и «Пахтакор».