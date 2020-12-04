Вчера, 3 декабря, состоялись матчи заключительного 26-го тура Суперлиги Узбекистана по футболу. Обладателями золотых медалей второй раз кряду стали футболисты «Пахтакора», оформившие чемпионство за три тура до конца турнира.

Столичная команда завершила сезон домашней игрой против «Андижана», победив со счетом 2:0 и набрав 65 очков. В 26 турах подопечные Шоты Арвеладзе добились 21 победы, 2 ничьих и потерпели 3 поражения. Первое место позволит «Пахтакору» начать следующий сезон Лиги чемпионов АФК с групповой стадии.

Драган Черан.

Футболисты «Пахтакора» стали сильнейшими по всем показателям — больше всех забили (76 мячей) и меньше всех пропустили (18), а лучшим бомбардиром чемпионата с 21 голом стал форвард Драган Черан. При этом сербскому спортсмену не хватило двух голов для повторения своего прошлогоднего результата.

«Серебро» чемпионата досталось «Насафу», который в заключительном туре принимал в Карши ташкентский «Локомотив». Матч закончился безголевой ничьей 0:0. Кашкадарьинцы набрали 53 очка, забили 47 голов, пропустили — 19. Второе место позволит каршинцам сыграть в квалификации Азиатской лиги чемпионов.

Тройку сильнейших замкнул клуб из Алмалыка — «АГМК», на счету которого 49 очков. Следом идут столичный «Бунёдкор» с 43 баллами и «Коканд-1912» — 42 очка.

Итоговая турнирная таблица Суперлиги-2020.

Внизу турнирной таблицы расположились «Сурхан», «Андижан» и «Бухара». Если бухарская команда уже точно вылетела в Про-лигу, то у андижанцев еще есть шанс сохранить прописку в высшем дивизионе.

Согласно регламенту ПФЛ, в матче плей-офф «Андижан» сыграет с ферганским «Нефтчи», который в решающем матче Про-лиги уступил «Турону». Тот матч завершился массовыми беспорядками и теперь неизвестно, какие санкционные меры будут приняты в отношении команды из Ферганы.