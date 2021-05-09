Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему упрощению регулирования деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом», сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24». Документ также распространило УзА, но позже удалило документ (копия есть у «Газеты.uz»).

Начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев сообщил, что в Узбекистане число нелегальных такси превышает 100 тысяч. По его словам, постановление президента позволит им легализовать свою деятельность, получив лицензию.

По данным телеканала «Узбекистан 24», что сейчас в Узбекистане услуги такси предоставляют 4300 компаний с 58 тысяч легковыми автомобилями. Больше половины (52%) авто при этом принадлежит физическим лицам.

На одно такси по стране в среднем приходится 591 человек, в Навоийской области — 142, Ташкенте — 166, Андижанской и Сурхандарьинской областях — по 1500, Сырдарьинской области — 3000.

В частности, с 15 мая 2021 года до 31 декабря 2022 года индивидуальным предпринимателям разрешается заниматься извозом пассажиров на автомобилях, имеющих кроме сидения места водителя не более четырёх сидений. Раньше право оказывать услуги такси было только у юридических лиц.

Перед индивидуальными предпринимателями-таксистами ставится ряд требований:

возраст водителям — не менее 21 года;

срок эксплуатация автомобиля — не более 10 лет;

прохождение техосмотра на станциях технического обслуживания, аккредитованных в ГУП «Центр аккредитации», минимум 1 раз в 6 месяцев (сейчас — ежедневно);

ежемесячное (сейчас — ежедневно) прохождение медосмотра в подключенных к единой интерактивной информационной системе Uztrans многопрофильных поликлиниках, частных медицинских учреждениях, на предприятиях, имеющих лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, при наличии в них условий для проведения медицинского осмотра. Также медосмотр можно пройти в специальных проверочных пунктах агрегаторов.

не допускается наём работников.

Начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев отметил, что физическим лицам не потребуется заключать договор аренды с юридическим лицом для получения лицензии — данное требование отменяется для индивидуальных предпринимателей.

По словам водителя Тахира Сиддикова, раньше, чтобы начать легально работать такси, требовалось около 3−4 млн сумов. Сейчас расходы составят:

регистрация ИП — 245 тысяч сумов (разовая оплата);

госпошлина за выдачу лицензионной карточки через через информационную систему «Лицензия» — 1 базовая расчётная величина (245 тысяч сумов) в год;

получение специального фонаря и стикеров — 200 тысяч сумов;

ежемесячный фиксированный налог — 150 тысяч сумов;

ежемесячный социальный налог — 245 тысяч сумов;

автостраховка — 360 тысяч сумов в год.

При этом за оказание государственных услуг сбор не взимается.

С 1 сентября 2021 года таксисты-ИП будут работать только через агрегаторы, которых по стране около 20 (MyTaxi, «Яндекс.Такси», Taxi Millennium и другие).

Агрегаторы должны быть налоговыми резидентами Узбекистана, интегрировать специальные программы по поиску клиентов с электронной информационной базой Государственного налогового комитета, а также единой интерактивной информационной системой Uztrans", а также оказывать услуги линейным такси, принадлежащим исключительно юридическим лицам, или лицам, имеющим лицензионную карточку на перевозку пассажиров в качестве ИП.

Если агрегаторы не будут соблюдать данные требования, то пользование их услугой на территории Узбекистана ограничивается специальным уполномоченным органом через интернет.

Юридические лица, оказывающие услуги такси, получили ряд послаблений:

остановку для посадки и высадки пассажиров на территории действия дорожного знака «Остановка запрещена», в том числе на территориях, прилегающих к аэропортам и вокзалам;

бесплатный въезд для посадки и высадки пассажиров на платные стоянки аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, рынков строительных материалов, дехканских и вещевых рынков, торговых комплексов, находящихся в ведении органов государственной власти на местах (хокимиятов);

передвижение по специальной полосе движения, выделенной для маршрутных транспортных средств.

До 1 января 2023 года приостанавливаются требования по покраске такси и специальным номерам серии ТТ, наличии таксометра, устройств радиосвязи и кассовых машин.

Кроме того, для линейных такси отменяется требования по установлению светового фонаря зеленого цвета, расположенного в правом верхнем углу лобового стекла автомобильного транспорта, счётчика (таксометра) и средства радиосвязи, а также контрольно-кассовой машины.

Для линейных такси, принадлежащих юридическим лицам, а также индивидуальных перевозчиков внедряются следующие требования:

установление на крыше автомобильного транспорта фонаря оранжевого цвета с опознавательным знаком «TAХI»;

наличие устройств со специальными приложениями для осуществления оплаты, а также электронной фиксации пробега (в том числе мобильные телефоны, планшеты);

наличие на панели приборов автомобиля информационной таблички с указанием госномера автомобиля, документа о регистрации в качестве ИП (или лицензии/лицензионной карточки для осуществления данного вида деятельности) и номера телефона водителя.

При этом для линейных такси, принадлежащих юридическим лицам, дополнительно к вышеуказанным требованиям, вводится требование по нанесению композиции на боковые стороны автотранспортного средства по схеме, утвержденной Министерством транспорта.

Кабинету министров в трехмесячный срок поручено внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона, предусматривающий распространение действия закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» также на индивидуальных перевозчиков.

История вопроса

Отметим, что правительство планировало разрешить физлицам оказывать услуги такси с 2017 года. Тогда об этом говорил министр финансов Джамшид Кучкаров, но его заместитель Ахадбек Хайдаров позже заявил, что «мы еще не готовы к этому».

Весной 2018 года был разработан проект указа президента, которым планировали разрешить индивидуальным предпринимателям оказывать услуги такси, а также отменить требования по установке в такси контрольно-кассовых машин и средств радиосвязи. Но в окончательный вариант указа эти предложения снова не вошли.

В 2019 году стало известно, что ИП снова хотят разрешить оказывать услуги такси. Предлагалось позволить физлицам оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве индивидуальных предпринимателей, но проект в итоге не был принят.

В октябре 2020 года Минфин разработал проект указа президента, которым предлагалось разрешить физлицам оказывать услуги такси в качестве самозанятых с 1 января. В окончательный вариант документа данная норма не была включена.

Проблема нелегального извоза обсуждается уже более 10 лет. С 1 января 2012 года в стране были введены обязательные единые требования к такси и к их водителям, однако незаконный рынок такси остаётся огромным.