Президент Узбекистана 28 октября подписал указ о мерах по сокращению теневой экономики. В проекте этого документа, который обсуждался в начале октября, физическим лицам предлагалось разрешить оказывать услуги такси в качестве самозанятых. Однако в подписанную редакцию документа этот пункт не вошел.

Одним из условий пассажирских перевозок самозанятыми могла стать обязательная регистрация таксистов в электронных программных продуктах, предоставляющих услуги по поиску клиентов для нелинейных такси (агрегаторах).

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства финансов, сейчас разрабатывается новый механизм работы самозанятых таксистов, по которому они смогут регистрироваться не только в агрегаторах.

Отметим, что правительство планирует разрешить физлицам оказывать услуги такси третий год. В 2017 году об этом говорил министр финансов Джамшид Кучкаров, но его заместитель Ахадбек Хайдаров позже заявил, что «мы еще не готовы к этому».

Весной 2018 года был разработан проект указа президента, которым планировали разрешить индивидуальным предпринимателям оказывать услуги такси, а также отменить требования по установке в такси контрольно-кассовых машин и средств радиосвязи. Но в окончательный вариант указа эти предложения снова не вошли.

В 2019 году стало известно, что ИП снова хотят разрешить оказывать услуги такси. Предлагалось позволить физлицам оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве индивидуальных предпринимателей, но проект в итоге не был принят.