С 2018 года физическим лицам планируется предоставить право оказания услуг такси при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По данным УзА, об этом на 13-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в среду сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Новый порядок будет распространяться на пассажирские перевозки на автомобилях с количеством пассажирских мест не более четырех. Для оказания услуг такси гражданам также будет необходимо получить лицензию.

В настоящее время перевозками пассажиров автомобильным транспортом на коммерческой основе могут заниматься исключительно юридические лица.

Как отметил Джамшид Кучкаров, предложение было разработано в соответствии с поручением Президента Шавката Мирзиёева по повышению собираемости налогов, определению дополнительных резервов и легализации доходов.