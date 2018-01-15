Физические лица не получили права оказания услуг такси на основе патента. Об этом на брифинге в центре «Стратегия развития» 13 января сообщил первый заместитель министра финансов Узбекистана Ахадбек Хайдаров.

С 2018 года планировалось разрешить физическим лицам заниматься частным извозом при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Предложение было разработано для повышения собираемости налогов, определения дополнительных резервов и легализации доходов.

Однако в утвержденный государственный бюджет данное предложение не было включено.

«В параметрах государственного бюджета предусматривалось включение индивидуальных патентов. Но после обращений и критики, а также мнений специалистов патентование этой услуги было исключено из утвержденного госбюджета», — рассказал Ахадбек Хайдаров.

Он добавил: «Некоторые специалисты отметили, что мы еще не готовы к этому. Было предложено повременить с введением патентов с точки зрения безопасности, так как в этой ситуации жизнь пассажиров и водителей остается под угрозой».

Первый заместитель министра финансов также отметил, что патентование услуги такси «не принесет такого большого дохода в бюджет государства». «Это не сказалось на итоговых параметрах госбюджета. После определенных корректировок он также утвержден с профицитом». — заявил он.

В настоящее время перевозками пассажиров автомобильным транспортом на коммерческой основе могут заниматься исключительно юридические лица.