С 1 января 2021 года предлагается разрешить физическим лицам оказывать услуги по перевозке пассажиров в качестве самозанятых на легковых автомобилях вместимостью до пяти мест (включая водителя). Это следует из проекта указа президента «О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики», разработанного Министерством финансов Узбекистана.

Если самозанятые будут перевозить пассажиров, используя для получения заказов мобильные приложения (агрегаторы такси), то, согласно проекту, помимо уплаты социального налога, налог на доходы физических лиц будет начисляться по сниженной на 50% ставке.

Кабинету Министров поручено в месячный срок утвердить порядок организации пассажирских перевозок самозанятыми, предусматривающий:

удобный порядок прохождения медицинского осмотра, упрощение требований к техническому осмотру, внешнему виду и оснащению транспортных средств;

обязательную регистрацию в специализированных электронных программных продуктах (агрегаторах), предоставляющих интерактивные услуги по поиску клиентов для нелинейных такси;

возможность проведения взаиморасчетов на основе бесконтактных платежей.

Обсуждение проекта продлится до 23 октября.

Хронология вопроса

В Узбекистане уже несколько лет планируют разрешить физлицам оказывать услуги такси. Еще в 2017 году об этом говорил бывший министр финансов Джамшид Кучкаров (ныне вице-премьер, министр по экономическому развитию и сокращению бедности). Ожидалось, что это приведет к повышению собираемости налогов, определению дополнительных резервов и легализации доходов.

Однако в январе 2018 года замминистра финансов Ахадбек Хайдаров сообщил, что в параметры государственного бюджета предусматривалось включение индивидуальных патентов, но после обращений и критики патентование этой услуги было исключено из утвержденного госбюджета. Он добавил: «Некоторые специалисты отметили, что мы еще не готовы к этому. Было предложено повременить с введением патентов с точки зрения безопасности, так как в этой ситуации жизнь пассажиров и водителей остается под угрозой».

Весной 2018 года был разработан проект указа президента, где было предусмотрено разрешение индивидуальным предпринимателя оказывать услуги такси, а также отмена требований по установке в линейных такси контрольно-кассовых машин и средств радиосвязи. Однако в окончательную редакцию указа, подписанную главой государства, эти предложения не вошли.

Весной 2019 года стало известно, что индивидуальным предпринимателям готовятся разрешить оказывать услуги такси — соответствующие предложения президент поручил подготовить в течение месяца.

С 1 июля того года предлагалось разрешить физлицам оказывать услуги по перевозке пассажиров линейными такси в качестве индивидуальных предпринимателей. Но проект в итоге не был принят.

Легализация деятельности такси по всему Узбекистану позволит пополнить бюджет примерно на 180 млрд сумов, что увеличит валовый внутренний продукт страны минимум на 0,1%. Об этом в апреле 2019 года заявлял заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев. По его словам, в 2018 году в стране было оказано услуг такси на сумму 13 трлн сумов. Согласно законодательству, с единой налоговой ставкой в 5% должны были быть выплачены налоги в размере 650 млрд сумов. На практике выплачено 53 млрд сумов.