Министерство транспорта приведёт в порядок работу владельцев частных такси в аэропорту Ташкента. Об этом на пресс-конференции 28 апреля заявил министр транспорта и председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Постановлением президента от 30 апреля планируется разрешить свободный вход в здания аэропортов и вокзалов и выход из них с соблюдением требований безопасности. Кроме того, разрешается использование эстакад на территории международных аэропортов «всеми видами пассажирских автотранспортных средств».

Илхом Махкамов. Фото: Министерство транспорта.

Илхом Махкамов заявил, что для упорядочения этого процесса разрабатывается регламент.

«[Постановлением] разрешено использование эстакад и въезд до терминала на такси или автобусах. Мы должны только разработать порядок. Необходимо отдельно обратить внимание на нашу культуру — кто-то оставляет рядом с терминалом машину, закрывает её и заходит внутрь, а за ним потом появляется пробка, заторы. Чтобы упорядочить это, мы разрабатываем регламент, с помощью которого эти вопросы будут решены», — заявил он.

Глава Минтранса отдельно прокомментировал ситуацию с таксистами, которые преграждают путь пассажиров при выходе из аэропорта и навязчиво предлагают свои услуги. «Мы здесь тоже наведём порядок. Наше министерство займётся порядком», — сказал он.

Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева сообщила о расширении залов вылета и прилёта в аэропорту Ташкента.

«Мы сейчас расширяем [зал] вылета, то есть делаем ещё один вылет — к существующему добавляем ещё один. На первом этаже мы делаем ещё один прилёт. А там, где сейчас находится прилёт, конечно, мы видим, что встречающие и провожающие мучаются, потому что там нет условий. Насчёт провожающих я уже говорила, что мы открываем эстакаду и доступ в вокзал», — отметила он.

Кроме того, на территории воздушной гавани планируется построить павильон.

«Насчёт прилёта, мы видим, что в качестве временного решения мы планируем построить павильон, в котором можно будет укрыться от жары, холода и дождя и подождать своих близких. Вот такую программу мы на этот год заложили, сейчас это реализуется», — рассказала Рано Джураева.

Постановлением президента также намечено увеличить доходность аэропорта Ташкента от неавиационных услуг. Ожидается, что на первом этапе до августа 2021 года будет расширена коммерческая площадь зала ожидания международного терминала. На втором этапе (до мая 2022 года) будут пересмотрены все договоры с арендаторами коммерческих площадей, а также приглашены мировые сетевые компании.

Более того, до июня 2021 года планируется передача с баланса хокимията Ташкента на баланс аэропорта земельных участков на привокзальных площадях международного терминала «Ташкент-2» и терминала местных авиалиний «Ташкент-3» общей площадью 7,13 га.

Документ также предусматривает:

реконструкцию здания международного терминала аэропорта и привокзальной площади с учётом увеличения пропускной способности в час пик до 1200 пассажиров;

строительство грузового терминала площадью 7500 кв. м, капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП-1), рулежных дорожек наземного управления самолетом и перрона аэропорта;

строительство административного здания для военизированных структур, казармы для службы охраны, а также ситуационного центра аэропорта.

Министр транспорта Илхом Махкамов также рассказывал, что до конца года в Узбекистане появятся минимум две новые авиакомпании. «Газета.uz» уточняла, что одной из них может быть Air Marakanda, которой планируют передать в управление аэропорт Самарканда без тендера.

Кроме того, для организации низкобюджетных рейсов Uzbekistan Airways планирует переоснастить самолёты A320 в эконом-класс, что позволит снизить стоимость обслуживания на 20−25%. В январе следующего года в составе Uzbekistan Airways должна появиться новая авиакомпания-лоукостер.