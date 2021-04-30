В Узбекистане будет упрощён допуск в аэропорты, а также железнодорожные и автобусные вокзалы. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 30 апреля «О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации».

В документе отмечается, что это решение направлено на «кардинальное улучшение качества оказываемых услуг на основе современных требований», а также «развитие предпринимательства на вокзалах (аэро-, железнодорожных и автобусных — ред.)) и на прилегающих к ним территориях».

Постановлением планируется разрешить свободный вход в здания аэропортов и вокзалов и выход из них с соблюдением требований безопасности.

Будет упрощён порядок разрешения на организацию в аэропортах и на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общественного питания, деятельности по оказанию услуг и розничной торговли.

Разрешается использование эстакад на территории международных аэропортов «всеми видами пассажирских автотранспортных средств».

Кроме того, основные проверочные пункты аэропортов и вокзалов будут объединены с первичными контрольно-пропускными пунктами на входе.

Службе государственной безопасности, Министерству внутренних дел, Национальной гвардии и Министерству транспорта поручено в трехмесячный срок, создав республиканскую комиссию, разработать «с учётом передового зарубежного опыта» и внести в правительство на утверждение порядок обеспечения безопасности в зданиях аэропортов и вокзалов и на прилегающих к ним территориях.

Этим же структурам поручается принять меры по «полному обеспечению современными техническими средствами (средства распознавания лиц и транспорта) и способами контроля обеспечения безопасности» зданий аэропортов и вокзалов и прилегающих территорий.

Напомним, на недавней презентации планов развития компаний Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports глава Uzbekistan Airports Ранохон Джураева анонсировала программу реконструкции аэровокзала Ташкента на 2021−2022 годы. «Конечно, обеспечим нормальный доступ на вылет и на прилёт», — говорила она.

Позже пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил о скором открытии в Ташкентском международном аэропорту эстакады, ведущей на второй этаж, которая была закрыта много лет назад.