Хокимият Ташкента объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана.
По данным столичной администрации, для строительства объекта выбрана территория между улицами Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и Афросиёб — напротив Центрального универмага (ЦУМ).
Создание комплекса «Истиклол» и возведения в нём «монументальной композиции, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости» было предусмотрено в постановлении президента от 17 декабря 2020 года.
В рамках конкурса необходимо разработать проект концепции комплекса «Истиклол», который «олицетворяет 3000-летнюю политическую, экономическую, научную, культурную, духовную историю узбекской государственности и процессы, охватившие последние 30 лет, особенно этап строительства нового Узбекистана».
Юридические и физические лица (творческие люди), желающие участвовать в конкурсе, обязаны разработать свои предложения по следующим направлениям:
- основная идея комплекса;
- структура комплекса — генеральный план (с условием сохранения на территории многолетних декоративных деревьев);
- основные символы и эмблемы комплекса;
- историческая действительность, отраженная в комплексе (с учетом 3000-летней истории узбекской государственности, достижений в политической, экономической, научной и культурной сферах);
- изображение в комплексе великих предков, национальных героев, внесших большой вклад в развитие и укрепление страны (включая шедевры материальной культуры, великих государственных и военных деятелей, известных женщин, деятелей науки и культуры, лидеров национально-освободительной борьбы и исторических событий мирового значения);
- архитектурное решение комплекса — орнаменты, символы;
- особенности комплекса, отличающиеся от памятников независимости в других странах;
- строительные материалы (мрамор, дерево, камень и другие), предлагаемые к использованию при строительстве комплекса;
- духовное, воспитательное и педагогическое значение комплекса;
- и другие.
Конкурс завершится 7 марта, а до 10 марта определят победителей.
- первое место — 300 млн сумов и официальное поздравительное послание от имени правительства;
- второе место — 200 млн сумов и официальное благодарственное письмо от имени правительства;
- третье место — 100 млн сумов.
Хокимият предлагает ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе на сайте Института истории АН, но он недоступен.
Возможный проект комплекса «Истиклол» напротив ЦУМа в Ташкенте. Фото: «Узбекистан 24».
11 января президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией крупных инвестпроектов, которые банки планируют реализовать в 2021 году. «Газета.uz» обратила внимание, что среди них был проект, который, судя по презентации, расположится напротив ЦУМа.