Хокимият Ташкента объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса «Истиклол», посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

По данным столичной администрации, для строительства объекта выбрана территория между улицами Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и Афросиёб — напротив Центрального универмага (ЦУМ).

Создание комплекса «Истиклол» и возведения в нём «монументальной композиции, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости» было предусмотрено в постановлении президента от 17 декабря 2020 года.

В рамках конкурса необходимо разработать проект концепции комплекса «Истиклол», который «олицетворяет 3000-летнюю политическую, экономическую, научную, культурную, духовную историю узбекской государственности и процессы, охватившие последние 30 лет, особенно этап строительства нового Узбекистана».

Юридические и физические лица (творческие люди), желающие участвовать в конкурсе, обязаны разработать свои предложения по следующим направлениям:

основная идея комплекса;

структура комплекса — генеральный план (с условием сохранения на территории многолетних декоративных деревьев);

основные символы и эмблемы комплекса;

историческая действительность, отраженная в комплексе (с учетом 3000-летней истории узбекской государственности, достижений в политической, экономической, научной и культурной сферах);

изображение в комплексе великих предков, национальных героев, внесших большой вклад в развитие и укрепление страны (включая шедевры материальной культуры, великих государственных и военных деятелей, известных женщин, деятелей науки и культуры, лидеров национально-освободительной борьбы и исторических событий мирового значения);

архитектурное решение комплекса — орнаменты, символы;

особенности комплекса, отличающиеся от памятников независимости в других странах;

строительные материалы (мрамор, дерево, камень и другие), предлагаемые к использованию при строительстве комплекса;

духовное, воспитательное и педагогическое значение комплекса;

и другие.

Конкурс завершится 7 марта, а до 10 марта определят победителей.

первое место — 300 млн сумов и официальное поздравительное послание от имени правительства;

второе место — 200 млн сумов и официальное благодарственное письмо от имени правительства;

третье место — 100 млн сумов.

Хокимият предлагает ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе на сайте Института истории АН, но он недоступен.

Возможный проект комплекса «Истиклол» напротив ЦУМа в Ташкенте. Фото: «Узбекистан 24».

11 января президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией крупных инвестпроектов, которые банки планируют реализовать в 2021 году. «Газета.uz» обратила внимание, что среди них был проект, который, судя по презентации, расположится напротив ЦУМа.