Агентство по противодействию коррупции изучает передачу крупных государственных заказов компании «Трест-12», где среди акционеров числятся сын и супруга министра строительства Батыра Закирова. Об этом на пресс-конференции 15 апреля сообщил начальник Управления предупреждения коррупции и внедрения системы комплаенс-контроля агентства Зухриддин Кодиров.

«Агентство регулярно проводит мероприятия по дистанционному мониторингу в сфере строительства, сфере государственных закупок и по тендерам, чтобы определить конфликт интересов и другие обстоятельства», — сказал он (видеозапись выступления опубликовал Kun.uz).

По словам Зухриддина Кодирова, ситуация с министром строительства не единичная — такие факты встречаются не только на республиканском, но и на областных уровнях.

«Мы продолжаем изучение. По каждому выявленному факту мы направили соответствующие предложения в заинтересованные ведомства. По этому вопросу (госзакупок, связанных с родственниками министра строительства, — ред.) мы также ведём изучение. О результатах мы обязательно сообщим общественности», — заявил Зухриддин Кодиров.

«Газета.uz» писала, что реконструкция административного здания на ул. Шарафа Рашидова, 5 в Ташкенте (рядом с площадью Мустакиллик) со строительством автостоянки под фонтаном может обойтись в 431,5 млрд сумов. Подрядчиком выступает «Трест-12».

Эта же компания без тендера получила госзаказ на реконструкцию фасада и текущий ремонт здания Законодательной палаты Олий Мажлиса на 16,5 млрд сумов.

«Трест-12» также без тендерных торгов определен генподрядчиком проекта по строительству Центра исламской цивилизации в Ташкенте на 988,2 млрд сумов.

В феврале «Газета.uz» также писала, что компании, связанные с сыном и братом хокима Джизакской области Эргаша Салиева, участвуют в реализации нескольких крупных проектов в области. Компания My Flower, где среди учредителей была дочь хокима, также получила госзаказы почти на 4 млрд сумов.

Зухриддин Кодиров сообщил, что материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы, которые должны дать правовую оценку.