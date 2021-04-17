Заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев на расширенном заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом 17 апреля выступил с отчётом об эпидемиологической ситуации в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава СЭС напомнил, что со второй половины марта в стране начал расти уровень заболеваемости. Если в январе-феврале-марте в день выявлялось по 40−45 случаев коронавируса в день, то на сегодняшний день этот показатель превысил 300 случаев, отметил он.

Баходир Юсупалиев сообщил, что с 15 марта по 15 апреля в стране было зарегистрировано свыше 5500 случаев — в среднем по 183 случая в день.

По его словам, за этот период в 2,5 раза увеличено число проводимых тестов на коронавирус — до 40−42 тысяч тестов ежедневно.

Уровень заболеваемости также вырос — с 0,2% до 0,8−0,9% на 100 тысяч человек.

Возрастная структура заболеваемости COVID-19:

до 14 лет — в среднем 13−15% случаев;

15−19 лет — 4−6%;

20−29 лет — 11−14%;

30−39 лет — 17−20%;

40−49 лет — 10−15%;

50−59 лет — 12−16%;

60 лет и старше — 22−26%.

Баходир Юсупалиев также сообщил, что на пограничных пунктах страны выявляется в среднем у 6−7 человек выявляется COVID-19. Их доставляют в инфекционные больницы.

По словам главы СЭС, в стране начали выявлять заразившихся «британским» штаммом коронавируса, который чаще встречается среди детей и является более заразным, чем «уханьский» штамм.

«Поэтому если эти дети заболевают, то есть вероятность, что они могут заразить своих родителей и престарелых. Поэтому мы предлагаем, это рекомендация, ограничить посещение лиц старше 65 лет и особенно мест для чтения намазов. Потому что это один из очагов распространения», — сказал он.

Накануне премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что инфекция затронула 6−7% вузов и 11−15% средних общеобразовательных учреждений. В прошлом году в такое же время среди школьников этой болезни не было, сказал глава правительства.

«В начале года среди детей распространился „британский“ штамм, мы были вынуждены закрыть ряд школ и детсадов. То есть сейчас болезнь, видоизменившись, становится более опасной. Если раньше она не влияла на детей, то сейчас наоборот, она затрагивает даже воспитанников детсадов», — отметил он.

Он добавил, что в стране также выявлен южноафриканский штамм коронавируса. Сейчас ведётся изучение вируса.

16 апреля выявлено 316 новых случаев (днём ранее — 292), общее количество случаев с марта прошлого года достигло 86338. Подавляющее большинство случаев зарегистрировано за день в Ташкенте — 227 (днём ранее — более 200).

«Газета.uz» ранее сообщала, что в Узбекистане с 18 апреля усиливаются карантинные ограничения. В стране также выявлен южноафриканский штамм COVID-19.