Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса 14 марта составило 111, и с тех пор показатель заболеваемости не снижается ниже 100 (за исключением 15 марта). В последний раз трёхзначные цифры в статистике COVID-19 фиксировались 24 декабря.





Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев тогда заявил, что «Узбекистан ещё не избавился от коронавируса, очаг заболевания всё ещё сохраняется». Он призвал не делать из этого трагедию, но отметил необходимость соблюдать карантинные правила.

Позже руководитель Ташкентского городского управления Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Малика Кудратходжаева заявила о росте числа случаев коронавируса в столице, в частности, среди учащихся школ, студентов и сотрудников организаций и учреждений.

Она добавила, что «безответственное отношение к соблюдению правил карантина в трёх районах столицы привело к широкому распространению коронавируса». Специалист привела примеры нарушения карантинных требований со стороны воспитателей дошкольных образовательных учреждений и студентов в общежитии.

Всего с начала года по примерно 10 марта в 77 школах столицы у 150 учащихся был выявлен коронавирус. В связи с этим все школы в трёх районах Ташкента с 16 марта переведены на дистанционное обучение.

Столичный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил об усилении контроля за соблюдением требований карантина на массово-культурных мероприятиях, свадьбах, такси, строительных площадках, вузах и общежитиях. Штаб предупредил, что в случае ухудшения ситуации с 1 апреля могут временно запретить массовые мероприятия.





Заместитель министра здравоохранения, глава Главного управления здравоохранения Ташкента Анвар Алимов на пресс-конференции 17 марта сообщил, что в столице день проводятся 3000−4000 ПЦР-тестов на коронавирус. По его словам, с начала января показатель выявления COVID-19 составил 0,1% (на 23 марта показатель вырос до 0,4%), что является «очень низким показателем».

«Но у свыше 80% заражённых не наблюдаются симптомы, им назначают лечение в домашних условиях», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что речь идёт об усилении контроля за соблюдением ранее принятых карантинных требований, а не ужесточении карантина. Он отметил, что многие жители «забыли про маски, мытьё рук и соблюдение социальной дистанции».

«Закрытие школ в трёх районах [на карантин] было самым справедливым решением с точки зрения эпидемиологической ситуации. Здесь не обсуждался вопрос о закрытии какой-либо организации, производственного предприятия, ограничения транспорта или въезда прибывающих из-за рубежа», — сказал Анвар Алимов.

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков опроверг связь между ростом случаев коронавируса и планируемой вакцинацией населения Узбекистана.

«Выдвигаются мнения, что [власти] намеренно завышают статистику по коронавирусу, чтобы приобрести вакцину или создать удобства для вакцинации населения. Здесь мы не видим никакой логики и цели, поскольку, если вы заметили, заболевание встречается чаще среди детей. Но мы планируем прививать часть населения старше 18 лет», — заявил он.

Нурмат Атабеков заявил, что введение карантинных ограничений и насколько жёсткими они будут, зависит от самих людей. При этом, по его словам, сейчас для этого нет никаких оснований, пока население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.

«Но мы начали чрезмерно предаваться спокойствию, что естественно привело к росту выявленных случаев в статистике», — подчеркнул он.

Замглавы Санэпидслужбы также прокомментировал незарегистрированный в статистике Минздрава случай смерти пациента в Зангиатинской больнице. Напомним, глава Ташкентского городского управления СЭС Малика Кудратходжаева сообщила, что 5 марта свёкор воспитательницы образовательного учреждения в Мирзо-Улугбекском районе был госпитализирован в Зангиотинскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19 и скончался 7 марта. В последний раз Минздрав сообщал о случае смерти из-за коронавируса 10 февраля, тогда общее число погибших составило 622.

По его словам, результат первого теста на коронавирус пациента был положительным, но после повторного теста в референс-лаборатории Зангиатинской больнице у него выявили отрицательный результат.

«Министерство здравоохранения ожидает результаты патологоанатомической проверки. Когда специалисты подтвердят, что смерть пациента связана с коронавирусом, тогда эта цифра будет включены в статистику. 622 или 623 смертей [в статистике] — погоды не делает», — заявил он.





Нурмат Атабеков в интервью Kun.uz сообщил, что в прошлом году доля детей в структуре заражённых коронавирусом составляла 5−7%, а сейчас этот показатель превысил 25%.

«Поэтому школы в некоторых районах Ташкента были переведены на онлайн-обучение. Сейчас каникулы, и к их окончанию мы планируем разорвать цепочку распространения болезни. Если ситуация не изменится к лучшему, мы рассмотрим возможность продления каникул», — предупредил замглавы СЭС.

Он отметил, что в случае введения карантина, ограничения будут отличаться от прошлогодних.

«Если ограничительные меры, введенные в рамках карантина в прошлом году, были направлены на борьбу с неизвестной болезнью, то теперь у нас есть полная картина. Мы знаем не только о самом COVID-19, но и о его мутировавших штаммах. Именно поэтому у нас сформировалась сознательность, бдительность и иммунитет. Кроме того, у определённой части населения выработался иммунитет к вирусу. Так что принимаемые меры тоже будут отличаться от прошлогодних. Не думаю, что мы вернёмся к жёсткому карантину», — заявил Нурмат Атабеков.