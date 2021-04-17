Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в субботу провёл расширенное заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронаирусом, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Открывая заседание, глава правительства выразил озабоченность руководства страны ростом количества ежедневно выявляемых случаев COVID-19 — с примерно 15 в день в начале года до более 300.

«Пока мы не закрываем границы… На данный момент мы не видим опасности, которая стала бы основанием для полной остановки всего. Но уровень заболевания растёт», — отметил Абдулла Арипов.

Инфекция затронула 6−7% вузов и 11−15% средних общеобразовательных учреждений. В прошлом году в такое же время среди школьников этой болезни не было, сказал премьер.

«В начале года среди детей распространился британский штамм, мы были вынуждены закрыть ряд школ и детсадов. То есть сейчас болезнь, видоизменившись, становится более опасной. Если раньше она не влияла на детей, то сейчас наоборот, она затрагивает даже воспитанников детсадов», — сказал Абдулла Арипов.

Он добавил, что в стране также выявлен южноафриканский штамм коронавируса. Сейчас ведётся изучение вируса.

Премьер-министр выразил недовольство тем, что в стране ослаблен контроль за соблюдением карантинных требований. Это наблюдается в том числе и в государственных органах, где вновь начал расти уровень заболеваемости, отметил он.

МВД, Национальная гвардия, СЭС не уделяют должного контроля за соблюдением гражданами требований карантина. В общественном транспорта, торговых центрах и других общественных местах совершенно не соблюдается социальная дистанция и правило ношения масок, заявил глава правительства.

В детсадах, школах, колледжах, лицеях и вузах, в закрытых концертных залах на проводимых мероприятиях также не соблюдаются карантинные требования, продолжил он.

В образовательных учреждениях перестали уделять внимание измерению температуры и обработке рук антисептиком на входах в здания.

Не соблюдается требование об ограничении количества участников свадеб и других мероприятий в 100 человек. Совершенно не соблюдаются правило ношения масок и социальная дистанция на намазах в мечетях, отметил Абдулла Арипов.

«Свадьбы проводят по 200−300 человек. Даже некоторые руководители участвуют в этом, есть такая информация. Если надо, они будут уволены», — предупредил он, добавив, что недовольство этим выразил накануне и президент Шавкат Мирзиёев.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, в госорганах, к сожалению, совещания проводятся в закрытых залах по 2−3 часа. Хотя было установлено ограничение в 45 минут — быстро скажи, что нужно, и иди работать», — отметил премьер-министр.

По этой причине правительство предлагает с 18 апреля ввести ряд ограничительных мер. Их должна утвердить специальная комиссия, сообщил он.





Предлагаемые ограничения

1. МВД, Нацгвардия, СЭС, Минмахалли должны усилить контроль за соблюдением требований ношения масок, социальной дистанции, личной гигиены, использования антисептиков в общественных местах и принимать строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает правила.

2. МДО, МНО и Минвуз совместно с СЭС должны срочно закрывать на карантин каждое образовательное учреждение, в котором обнаружен вирус, на две недели на карантин. Обучение будет вестись онлайн.

3. В Ташкенте и регионах все организации, крупные торговые центры, супермаркеты, развлекательные центры на входах должны усилить соблюдение требований проверки температуры тела и использования антисептиков. Нарушение этих требований может привести к временному закрытию этих объектов.

4. Минтрансу совместно с СЭС предлагается ограничить вместимость общественного транспорта до 50% и увеличить число машин на маршрутах, а также проводить дезинфекцию на конечных станциях. Если необходимо, будет приобретён новый транспорт, отметил Абдулла Арипов.

5. На вокзалах и в аэропортах должен быть усилен контроль за соблюдением карантинных требований

6. МВД, Нацгвардия, СЭС, Минмахалли, ГНК, Комитет по делам религий и Управление мусульман должны обеспечить соблюдение ограничений при проведении свадеб и других мероприятий. Это относится не только к мусульманам, подчеркнул премьер. Разрешено участие не более 100 человек. В месяц Рамадан ифтары (вечерний приём пищи) должны проводиться по возможности только в кругу семьи или также с участием не более 100 человек.

7. Намазы в мечетях должны проводиться на открытых площадях, присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. «Мы это не запрещаем, но предлагаем проводить на открытом воздухе», — отметил Абдулла Арипов.

8. В пунктах общепита количество мест будет сокращено до 50% от общей вместимости, но не более 100 человек.

Он напомнил, что даже не похоронах принца ФИлиппа будет участвовать не более 30 человек. Это притом, что в стране огромное число

7. С 1 мая предлагается приостановить проведение концертных мероприятий в закрытых залах.

8. Будут созданы мобильные медицинские бригады и резерв лекарств.