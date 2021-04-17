В Узбекистане резко выросло количество регистрируемых случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

16 апреля выявлено 316 новых случаев (днём ранее — 292), общее количество случаев с марта прошлого года достигло 86338. Подавляющее большинство случаев зарегистрировано за день в Ташкенте — 227 (днём ранее — более 200).

И 16, и 15 апреля в столице зарегистрировано по одному случаю смерти пациентов с COVID-19. Общее число официально зарегистрированных умерших составило 636.

В настоящее время на лечении находится 1864 пациента, состояние 238 из них тяжёлое, 109 — крайне тяжёлое.

В стране продолжается вакцинация от коронавируса. В пятницу было вакцинировано 34318 человека, общее число получивших прививку достигло 369928.

Во всём мире со времени начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 140 миллионов случаев, 119 миллионов человек выздоровели, 3 миллиона скончались. Больше всего жизней болезнь унесла в США — 579 тысяч, Бразилии — 365 тысяч и Мексике — 211 тысяч, отмечает Минздрав.