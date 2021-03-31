Узбекистан реализовал 687 тонн немонетарного золота за границу за последние 10 лет, следует из отчёта Центрального банка.

Немонетарное золото включает всё золото, помимо монетарного (золотых слитков, принадлежащих органам денежно-кредитного регулирования и хранимых в качестве резервных активов). Не включаются ювелирные изделия, части и т. п., которые содержат золото — они отражаются в составе экспорта и импорта товаров.

ЦБ в своём отчёте за 2019 год раскрыл объёмы продажи немонетарного золота в натуральном выражении за пять лет. Государственный комитет по статистике публикуют статистику по золоту, но в денежном выражении.

Источник: «Газета.uz» / Центральный банк.

Согласно отчёту, Узбекистан больше всего золота экспортировал в 2019 году — 110 тонны, а меньше всего в 2012 году — 10 тонн.

Источник: «Газета.uz» / Центральный банк.

Средние цены на этот драгметалл разнились в разные годы. Например, если в 2010 году средняя цена унции золота составляла 1226,7 долларов, то в 2012 году она выросла до 1668,9 долларов, а к 2015 году подешевела до 1159,8 долларов. По итогам прошлого года золото торговалось в среднем по 1771 доллару за унцию.

Отметим, что доля сырьевых товаров (немонетарного золота и природного газа) в совокупном объёме экспорта Узбекистана за 2020 год составила 49%, из которых 45% приходится на немонетарное золото и 4% — на природный газ. При этом, из общего объёма экспорта природного газа 94% приходится на Китай, 5% — на Таджикистан и 1% — на Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что золоторудный карьер «Мурунтау» вновь возглавил рейтинг крупнейших месторождений по добыче золота в мире — второй год подряд. На этом руднике в 2020 году добыто около 56,7 тонны золота.

По данным Госкомстата на 1 марта, Узбекистан не экспортирует золото с сентября 2020 года.

Главный экономист Департамента монетарных операций Центрального банка Бекзод Мирахмедов объяснял, что ЦБ продает золото исходя из задач эффективного управления золотовалютными активами, в том числе, анализа международного рынка драгоценных металлов и прогноза цен на золото.

Узбекистан начал наращивать продажу золота с мая, когда цены на драгоценный металл росли. В августе была зафиксирована максимальная биржевая цена на золото за всю историю — 2069,5 доллара. Именно в этом месяце регулятор продал его на 2,5 млрд долларов (из 5,8 млрд долларов по итогам всего года).

Ранее глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что дорогое золото во время пандемии принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов.