По итогам января-февраля 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 4,5 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ниже на 1,4 млрд долларов, или на 23,8%. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

Источник: Госкомстат.

Импорт пока не может догнать прошлогодние показатели. По итогам двух месяцев 2021 года было импортировано товаров и услуг на 3 млрд долларов, что ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период на 8,3%. При этом экспорт сильно просел — снижение на 43,2% — и составил 1,49 млрд долларов.

В результате отрицательное сальдо внешнеторгового оборота выросло до 1,5 млрд долларов — в 2,3 раза больше показателя за январь-февраль прошлого года.

Такой резкий рост отрицательного сальдо связан с тем, что Узбекистан уже полгода не продавал золото, в том числе и в феврале. Для сравнения: за первые два месяца 2020 года было продано золота на 1 млрд долларов (из них в феврале — $520 млн), что составляло 38% всего экспорта.

На показатели внешнеторгового оборота также повлияло снижение экспорта газа на 86,2% — с 211,1 млн до 29,2 млн долларов.

Экспорт из Узбекистана без учёта золота снизился на 8,1% — с 1,62 млрд до 1,49 млрд долларов.

В структуре экспорта в январе преобладали промышленные товары (39,1%), услуги (19,3%), пищевые продукты (9,9%) и химические вещества (9,1%). Экспорт последних увеличился в 6,4 раза.

Основную долю в импорте по-прежнему занимали машины и транспортное оборудование (29,7%), промышленные товары (18,6%), а также химические вещества и аналогичная продукция (14,1%).

Китай в январе сохранил статус основного торгового партнёра Узбекистана. Следом идут Россия, Казахстан и Турция.

Ситуация с золотом





Источник: Госкомстат.

Главный экономист Департамента монетарных операций Центрального банка Бекзод Мирахмедов объяснял, что ЦБ продает золото исходя из задач эффективного управления золотовалютными активами, в том числе, анализа международного рынка драгоценных металлов и прогноза цен на золото.

Узбекистан начал наращивать продажу золота с мая, когда цены на драгоценный металл росли. В августе была зафиксирована максимальная биржевая цена на золото за всю историю — 2069,5 доллара. Именно в этом месяце регулятор продал его на 2,5 млрд долларов (из 5,8 млрд долларов).

В сентябре, когда золото начало дешеветь, ЦБ приостановил его продажу. По состоянию на 20 марта 2021 года цена золота составляет 1734,2 долларов.

Ранее глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что дорогое золото во время пандемии принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов.