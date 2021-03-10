Навоийский золотодобывающий карьер «Мурунтау» в Узбекистане второй год подряд возглавляет рейтинг месторождений, лидирующих по добыче золота в мире, следует из обзора аналитического центра Kitco.

В 2020 году на «Мурунтау» добыто около 2 миллионов унций золота (почти 56,7 тонны).

«Эксплуатируемая государственной компанией [НГМК] шахта имеет длину более 3,3 км, ширину 2,5 км и глубину почти 600 м. С учетом ошеломляющей ресурсной базы, оцениваемой более чем в 150 миллионов унций, „Мурунтау“, скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире», — говорится в отчёте.

Топ-10 крупнейших месторождений по добыче золота в 2019 и 2020 годы (в тысячах унций в год)

Месторождение

Страна

2020 год

2019 год

Рост, %

Мурунтау Узбекистан 2000 2000 0 Карлин США 1665 1315 27 Олимпиада Россия 1200 1389 -14 Пуэбло-Вьехо Доминиканская Республика 903 983 -8 Грасберг Индонезия 848 863 -2 Cadia East Австралия 823 871 -6 Кибали Демократическая Республика Конго 808 813 -1 Кортес США 799 963 -17 Лихир Папуа-Новая Гвинея 772 881 -12 Луло-Гункото Мали 680 715 -5

Ранее «Газета.uz» писала, что Навоийский горно-металлургический комбинат в 2018—2027 годы планирует реализовать проект по расширению добычи золота на карьере «Мурунтау», основной сырьевой базе предприятия, стоимостью 733,9 млн долларов.

«Мурунтау» является одним из самых крупных в мире золоторудных месторождений. С начала эксплуатации здесь добыто более 1,5 миллиарда тонн руды (по состоянию на 2018 год). Ожидается в рамках освоения V достичь глубины карьера в 1000 м. При этом для обеспечения сырьевой базы извлекаемых запасов хватит на 50 лет.

Золото является главной экспортной статьей Узбекистана. Например, в 2020 году страна экспортировала этого драгметалла на 5,8 млрд долларов (38,3% всего экспорта), в 2019 году — 4,9 млрд долларов (28,2%).