Навоийский золотодобывающий карьер «Мурунтау» в Узбекистане второй год подряд возглавляет рейтинг месторождений, лидирующих по добыче золота в мире, следует из обзора аналитического центра Kitco.

В 2020 году на «Мурунтау» добыто около 2 миллионов унций золота (почти 56,7 тонны).

«Эксплуатируемая государственной компанией [НГМК] шахта имеет длину более 3,3 км, ширину 2,5 км и глубину почти 600 м. С учетом ошеломляющей ресурсной базы, оцениваемой более чем в 150 миллионов унций, „Мурунтау“, скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире», — говорится в отчёте.

Топ-10 крупнейших месторождений по добыче золота в 2019 и 2020 годы (в тысячах унций в год)

Месторождение
Страна
2020 год
2019 год
Рост, %

Мурунтау

Узбекистан

2000

2000

0

Карлин

США

1665

1315

27

Олимпиада

Россия

1200

1389

-14

Пуэбло-Вьехо

Доминиканская Республика

903

983

-8

Грасберг

Индонезия

848

863

-2

Cadia East

Австралия

823

871

-6

Кибали

Демократическая Республика Конго

808

813

-1

Кортес

США

799

963

-17

Лихир

Папуа-Новая Гвинея

772

881

-12

Луло-Гункото

Мали

680

715

-5

Ранее «Газета.uz» писала, что Навоийский горно-металлургический комбинат в 2018—2027 годы планирует реализовать проект по расширению добычи золота на карьере «Мурунтау», основной сырьевой базе предприятия, стоимостью 733,9 млн долларов.

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«Мурунтау» является одним из самых крупных в мире золоторудных месторождений. С начала эксплуатации здесь добыто более 1,5 миллиарда тонн руды (по состоянию на 2018 год). Ожидается в рамках освоения V достичь глубины карьера в 1000 м. При этом для обеспечения сырьевой базы извлекаемых запасов хватит на 50 лет.

Золото является главной экспортной статьей Узбекистана. Например, в 2020 году страна экспортировала этого драгметалла на 5,8 млрд долларов (38,3% всего экспорта), в 2019 году — 4,9 млрд долларов (28,2%).