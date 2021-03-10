Навоийский золотодобывающий карьер «Мурунтау» в Узбекистане второй год подряд возглавляет рейтинг месторождений, лидирующих по добыче золота в мире, следует из обзора аналитического центра Kitco.
В 2020 году на «Мурунтау» добыто около 2 миллионов унций золота (почти 56,7 тонны).
«Эксплуатируемая государственной компанией [НГМК] шахта имеет длину более 3,3 км, ширину 2,5 км и глубину почти 600 м. С учетом ошеломляющей ресурсной базы, оцениваемой более чем в 150 миллионов унций, „Мурунтау“, скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире», — говорится в отчёте.
Топ-10 крупнейших месторождений по добыче золота в 2019 и 2020 годы (в тысячах унций в год)
|Месторождение
|Страна
|2020 год
|2019 год
|Рост, %
Мурунтау
Узбекистан
2000
2000
0
Карлин
США
1665
1315
27
Олимпиада
Россия
1200
1389
-14
Пуэбло-Вьехо
Доминиканская Республика
903
983
-8
Грасберг
Индонезия
848
863
-2
Cadia East
Австралия
823
871
-6
Кибали
Демократическая Республика Конго
808
813
-1
Кортес
США
799
963
-17
Лихир
Папуа-Новая Гвинея
772
881
-12
Луло-Гункото
Мали
680
715
-5
Ранее «Газета.uz» писала, что Навоийский горно-металлургический комбинат в 2018—2027 годы планирует реализовать проект по расширению добычи золота на карьере «Мурунтау», основной сырьевой базе предприятия, стоимостью 733,9 млн долларов.
«Мурунтау» является одним из самых крупных в мире золоторудных месторождений. С начала эксплуатации здесь добыто более 1,5 миллиарда тонн руды (по состоянию на 2018 год). Ожидается в рамках освоения V достичь глубины карьера в 1000 м. При этом для обеспечения сырьевой базы извлекаемых запасов хватит на 50 лет.
Золото является главной экспортной статьей Узбекистана. Например, в 2020 году страна экспортировала этого драгметалла на 5,8 млрд долларов (38,3% всего экспорта), в 2019 году — 4,9 млрд долларов (28,2%).