Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-августа достиг 24,5 млрд долларов, снизившись на 12,7%, или 3,5 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора Государственного комитета по статистике.

Объем экспорта за этот период снизился на 4,1% до 11,6 млрд долларов, импорта — до 12,9 млрд долларов (19,1%). Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 1,3 млрд долларов.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (16,4%), Россией (14,6%), Казахстаном (7,2%), Республикой Корея (5,9%), Турцией (5%), Кыргызстаном (2,3%) и Германией (2%).

Доля золота в структуре экспорта Узбекистана достигла 50% (в июле было 39,8%), принеся стране рекордные 5,8 млрд долларов. Только в августе страна экспортировала золото на 2,5 млрд долларов. В денежном эквиваленте доля проданного золота за первые 8 месяцев года выросла на 47,2% или на 1,86 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние пять лет экспорт золота вырос в несколько раз. Если в 2015 году было 1,9 млрд долларов, то в 2019 году — уже 4,9 млрд долларов (за весь год).

Ранее Spot сообщал, что Узбекистан стал абсолютным лидером по продажам золота в июле 2020 года, продав 11,6 тонны. На втором месте Монголия (6,1 тонны). Незначительные объемы (по 0,5 тонны) реализовали Россия и Германия.

После золота в структуре экспорта большую долю занимают промышленные товары (15%, или 4,4 млрд долларов), услуги (11,3%, или 1,3 млрд долларов) и другие.

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (37,8%), промышленные товары (17,1%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,8%).