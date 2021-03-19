Бывший хоким Ташкентской области Рустам Холматов сам написал заявление об уходе. Об этом на внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 19 марта сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Открыто говоря, Рустам Холматов сам написал заявление об уходе, у меня не было желания освобождать его от должности. Холматов увидел, но что сегодня ставятся очень сложные требования, задачи. Он пришёл и попросил: „Господин президент, я задействовал весь свой потенциал по мере возможности — не получается. Стараюсь соответствовать вашим требованиям и сегодняшнему времени. Я вырос среди хлопковых полей, думали о хлопке и пшенице. Но ваша политика не хлопок и пшеница, а интересы людей. Среда должна была измениться. У меня не получается показать ожидаемые результаты“. Это тоже смелость», — сказал глава государства.

По его словам, ни один хоким района или города до этого не писали заявление об уходе. «Никто не писал заявления как Холматов. „Я тоже не справляюсь с районом“. Если напишут, то это тоже будет смелостью: „я работал в этой команде, не справился и теперь мне нужно уйти“. О чём это говорит? На практике он (Рустам Холматов — ред.) хочет, но не тянет телегу», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В конце января Рустам Холматов покинул пост хокима Ташкентской области. Он возглавлял область с 2019 года.

В середине декабря распоряжением премьер-министра экс-хоким Ташкентской области Рустам Холматов и глава Кибрайского района Мираъзам Миркасимов получили выговор за нарушение закона в сфере выделения земли.