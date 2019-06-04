Гуломжон Иномович Ибрагимов, работавший с января 2018 года хокимом Ташкентской области, освобожден с поста «в связи с переходом на другую должность по состоянию здоровья». Указ об этом 4 июня подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Рустам Холматов. Фото: toshvil.uz.

Исполняющим обязанности хокима области назначен Рустам Курбонназарович Холматов. До назначения — с 2018 года — он работал первым заместителем хокима региона по вопросам водного и сельского хозяйства.

Рустам Холматов (1961 г. р.) окончил заочное отделение Ташкентского института народного хозяйства (1987). В 2003—2008 году был хокимом Куйичирчикского района, в 2008—2013 годы — хокимом Ташкентской области.

В 2016—2017 годы занимал должность хокима Бекабадского района Ташкентской области, в 2017—2018 годы — заместителя хокима Джизакской области по вопросам сельского хозяйства и водных ресурсов.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием хокимов и руководителей секторов Ташкентской области, на котором раскритиковал экономическую ситуацию в регионе.