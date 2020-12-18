Хокимам Ташкентской области Рустаму Холматову и Кибрайского района Мираъзаму Миркасимову вынесен выговор за нарушение законодательства в сфере выделения земельных участков. Соответствующее распоряжение 17 декабря подписал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщило УзА.

Кроме того, хокимы были предупреждены, что в случае повторения подобных нарушений будет рассмотрен вопрос об их освобождении с занимаемых должностей. Уточняется, что дисциплинарные меры были приняты из-за выявления случаев нарушения законодательных требований в подписанных хокимами документах по выделению земельных участков юридическим лицам.

Ответственным за исполнение распоряжения назначен его первый вице-премьер Ачилбай Раматов.

Напомним, ранее «Газета.uz» писала о фактах коррупции в Ташкентской области, связанных с выделением земли. Должностные лица хокимиятов в Ташкентской области, обещавшие оказать содействие в оформлении земли, были задержаны при получении 35 тысяч и 4500 долларов соответственно.