Ремонтом плотины Сардобинского водохранилища занимаются компании «ТупалангсувГЭСкурилиш» и «Узбекистон темир йуллари». Об этом 1 марта на пресс-конференции в Ташкенте сообщил министр строительства Узбекистана Батыр Закиров.

«По предложению Кабинета министров было разработано постановление. Согласно документу, ремонт и возмещение ущерба плотине возложены на „ТупалангсувГЭСкурилиш“ и „Узбекистон темир йуллари“. Они проводят работы на основе проекта и за свой счёт. Из государственного бюджета ничего не тратится», — приводит слова главы Минстроя Daryo.

Он добавил, что проектные документы, связанные с реконструкцией водохранилища, будут выставлены на тендер после проведения международной экспертизы.

«Тендер будет проведен на прозрачной основе. Кто в нём победит, покажет время. Сложно сказать что-то заранее. Также неизвестна дата начала реконструкции. Потому что восстановление плотины займёт достаточно времени, больше нельзя торопиться», — подчеркнул Батыр Закиров.

Министр водного хозяйства Шавкат Хамраев заявил, что не знает, будет ли компания «ТупалангсувГЭСкурилиш» участвовать в тендере.

В середине февраля было объявлено, что Сардобинское водохранилище будет восстановлено. Сообщалось, что работы будут проходить в два этапа с привлечением зарубежных специалистов. Позже стало известно, что объект, который эксплуатировался компанией «Узбекистон темир йуллари», передан в ведение Министерства водного хозяйства.

В Минводхозе сообщали, что поток воды при обрушении плотины на участке ПК-60 вызвал разрушения и на других участках плотины. Планируется устранить эти недостатки и временно восстановить частичную работу водохранилища.

Обрушение плотины произошло 1 мая 2020 года. «Газета.uz» писала, что в реализации проекта участвовала компания To’palang HPD Holding (правопреемник «ТупалангсувГЭСкурилиш»).