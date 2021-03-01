Сардобинское водохранилище передано в ведение Министерства водного хозяйства Узбекистана, сообщило Daryo со ссылкой на руководителя пресс-службы Минводхоза Шухрата Суюнова.

Ранее эксплуатацией сооружения занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

В водохранилище уже накоплено 218 миллионов кубометров воды, а до 1 мая её объём планируется довести до 350 миллионов кубометров (гидросооружение рассчитано на 974 миллионов кубометров воды).

По словам Шухрата Суюнова, на объекте ведутся запланированные строительные работы, и он эксплуатируется с обеспечением безопасности. «Расходы полностью покрываются за счёт республиканского бюджета», — отметил он.

К работам по реконструкции водохранилища, обрушение плотины которого в мае прошлого года привело к масштабному наводнению, привлечены иностранные и отечественные специалисты, а также проектировщики с большим опытом.

С работами по реконструкции, в частности, ознакомлена и казахстанская сторона. 17−21 февраля эксперты из Казахстана посетили водохранилище и вернулись с положительным заключением, сообщил представитель министерства.

«Конечно же, этот процесс будет осуществляться по согласованию с населением Сырдарьинской и Джизакской областей, депутатами и руководителями регионов», — добавил он.

В понедельник Министерство строительства сообщило, что технические решения по недопущению чрезвычайных ситуаций на водохранилище в будущем прорабатываются совместно с иностранными экспертами, в том числе Московского государственного строительного университета. Инженерно-изыскательские работы ведутся УзГАШКЛИТИ совместно с российскими специалистами.

По данным Минстроя, поток воды при обрушении плотины на участке ПК-60 вызвал разрушения и на других участках плотины. Планируется устранить эти недостатки и временно восстановить частичную работу водохранилища.

В рамках восстановительных работ был разработан проект, согласованный с проектировщиками АО «Гидропроект» и специалистами московского университета, по которому государственная экспертиза 12 февраля выдала экспертное заключение №4-Э.

Проектом предусматриваются следующие работы:

временное возведение плотины (перемычки), т. е. ограждение разрушенного участка ПК-60;

ограждение разрушенного участка ПК-60; сооружение и восстановление пьезометров;

восстановление нижних откосов плотины, размытых потоком воды;

восстановление закрытых дренажных систем, размытых течением;

реконструкция сооружений по выводу ливневых вод и строительство водоотводных лотков перед ними.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял постановление о восстановлении Сардобинского водохранилища с грифом «ДСП» (для служебного пользования). Восстановительные работы будут вестись в два этапа.

Сардобинское водохранилище было построено в соответствии с постановлением правительства №97 от 2010 года на территории Сардобинского, Мирзаабадского и Хавастского районов. Стоимость строительства по состоянию на 1 января 2017 года составляла свыше 1,306 трлн сумов (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на тот момент) из государственного бюджета.

В конце августа прошлого года министр финансов Тимур Ишметов заявил, что на устранение последствий чрезвычайной ситуации в Сардобинском водохранилище было запланировано выделение 1,5 трлн сумов, из которых на восстановительные нужды в первом полугодии было направлено 500 млрд сумов.

В рамках уголовного дела по факту ЧП в качестве обвиняемых была привлечена группа должностных лиц ГУП «Сирдарё сув курилиш инвест» (заказчик), ООО UzGip (проектировщик), УП «Узтемирйулкурилишмонтаж» (генеральный подрядчик), подрядных организаций УП «Резаксой сув курилиш», ООО «Омад Дубл», ООО «Сариосиё курилиш», ООО «Транс Сервис Комплекс», СП «Тупаланг Шеробод», а также Министерства водного хозяйства и дирекции по эксплуатации водохранилища. Суд начался в закрытом режиме 21 декабря.