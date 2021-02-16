Граждан, нуждающихся в социальной защите, старшего возраста и представляющих другие социально уязвимые слои населения, планируется обеспечить бесплатной вакцинацией от COVID-19. Об этом стало известно на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом 15 февраля, в котором впервые приняли участие депутаты Законодательной палаты. О деталях обсуждения рассказали депутаты Дониёр Ганиев и Расул Кушербаев.

По их словам, правительство Узбекистана поставило цель до конца года охватить вакцинацией основную часть населения страны, в первую очередь граждан, входящих в группу риска, — пожилых, тех, кто имеет хронические заболевания, а также работников сфер, находящихся в постоянном контакте с населением (медработники, преподаватели, сотрудники органов внутренних дел и другие). Накануне сообщалось, что вакцинация граждан из группы риска начнётся в середине марта, и что Узбекистан ведёт переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с 12 ведущими производителями.

Согласно озвученным данным, в рамках третьего этапа клинических испытаний китайской вакцины ZF-2001 первую дозу вакцины получили 6697 добровольцев, вторую — 1209.

По предварительным сведениям, побочные эффекты первой степени (аллергическая реакция, небольшое повышение температуры, головная боль) наблюдались только у 5 добровольцев, или 0,3% от их общего числа. Побочные эффекты второй и третьей степени не зафиксированы.

С учётом положительных результатов испытаний Министерство инновационного развития (оно координирует проведение испытаний) предложило спецкомиссии выдать разрешение на экстренное применение вакцины (EUA) для её использования при вакцинации населения Узбекистана, сообщили депутаты.

Если комиссия выдаст это разрешение, китайская сторона поставит Узбекистану — как партнеру в разработке вакцины — препарат по льготной цене и в достаточном количестве. В этом случае вакцина будет коммерциализирована в стране под названием ZF-UZ-2001.

По данным депутатов, производитель вакцины Zhifei Longcom в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями Узбекистана в текущем году способен выпустить до 300 миллионов доз вакцины, что позволит обеспечить страну необходимым её количеством и до конца года начать массовую вакцинацию населения.

Дополнительно сообщается, что переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о бесплатной поставке в Узбекистан около 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca (Оксфорд, Великобритания) близятся к завершению. Первую партию этой вакцины из 800 тысяч доз Узбекистан может получить уже в марте.

Ранее сообщалось о том, что специальная комиссия приняла решение о сертификации российской вакцины «Спутник V» и начале работ по ее регистрации.

Службе санэпидблагополучия было поручено разработать порядок вакцинации населения на добровольной основе.