В лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и других регионах Узбекистана создано 3138 комнат прививания и 820 мобильных бригад в рамках подготовки к вакцинации населения от коронавируса, начало которой запланировано на первую половину марта. Об этом сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Основная часть населения получит вакцину после того, как будут привиты граждане, входящие в группу риска, а также по мере поступления препаратов. В службе напомнили, что вакцинация будет проходить исключительно на добровольной основе, и первыми вакцину получат люди старше 65 лет, граждане с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники ДОО, школ и вузов, а также ОВД.

Для этого в настоящее время Служба санэпидблагополучия ведёт переговоры с 12 ведущими производителями вакцины по поводу её закупки. Также сообщается, что в июле, после успешного завершения клинических испытаний, проводимых в том числе в Узбекистане, планируется приобретение вакцины китайской Ayhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

На прошлой неделе сообщалось о решении сертифицировать в Узбекистане российскую вакцину «Спутник V».