На заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом было принято решение о сертификации в Узбекистане российской вакцины «Спутник V» и начале работ по ее регистрации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как сообщили «Газете.uz» в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия, сертификация вакцины начинается сегодня, 11 февраля, и будет проходить в ускоренном режиме, что может занять 15−20 дней. «Дальше уже можно будет её применять», — добавил собеседник издания.
По данным источника, нынешней ночью Узбекистан получил от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации, в частности, результаты третьей стадии клинических испытаний вакцины для проведения исследований.
Службе санэпидблагополучия поручено разработать порядок вакцинации населения. Этот процесс должен проводиться исключительно на добровольной основе и, в первую очередь, среди следующих групп населения:
- пожилые люди старше 65 лет;
- люди с хроническими заболеваниями;
- медицинские работники;
- сотрудники дошкольных образовательных организаций, школ и вузов;
- сотрудники органов внутренних дел, которые находятся в непосредственном контакте с населением.
Напомним, накануне президент Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо начать подготовку к вакцинации населения от COVID-19.
Jasur Mirzorahimov
ну наконец то
Влад Тян
запишите меня первым!