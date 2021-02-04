Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Всемирная организация здравоохранения опубликовали первый промежуточной прогноз распределения вакцин от COVID-19 между странами мира в рамках инициативы COVAX (PDF).

Прогноз содержит информацию об ориентировочном распределении:

240 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford, производимой Институтом сывороток Индии (SII) по лицензии, — AZ/SII;

вакцины AstraZeneca/Oxford, производимой Институтом сывороток Индии (SII) по лицензии, — AZ/SII; 96 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford — AZ;

вакцины AstraZeneca/Oxford — AZ; 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Вакцина Pfizer-BioNTech будет распределена в первом квартале текущего года, а вакцина AstraZeneca/Oxford — в первой половине года.

Узбекистан, согласно опубликованным данным, должен получить 2,64 миллиона доз вакцины AZ/SII.

Данные по распределению препаратов в постсоветских странах:

Азербайджан — 506400 AZ;

Армения — 146400 AZ;

Грузия — 184800 AZ и 29250 Pfizer-BioNTech;

Кыргызстан — 504000 AZ/SII;

Молдова — 156000 AZ;

Таджикистан — 732000 AZ/SII;

Украина — 2215200 AZ и 117000 Pfizer-BioNTech.

Ожидается, что поставки вакцин производителями начнутся в конце февраля. В среднем на первом этапе распределения препаратов в рамках COVAX удастся вакцинировать 3,3% населения в 145 странах. Этого, как считаю эксперты, будет достаточно, чтобы защитить наиболее уязвимые группы, включая медработников.

COVAX — глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин для предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. В программе участвуют более 170 государств. Цель COVAX — поставка до конца 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцин, в том числе как минимум 1,3 миллиарда доз для 92 стран с уровнем дохода ниже среднего. За доставку вакцин в небогатые страны отвечает ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

С декабря прошлого года в Узбекистане проходит третий этап клинических испытаний вакцины от китайской Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В случае успешных результатов страна получит право приобрести вакцину по льготной цене. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что договорился о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V». В январе замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев анонсировал, что в страну будет поставлено 100 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.