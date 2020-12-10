Министерство инновационного развития и Министерство здравоохранения Узбекистана приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной китайской Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщила пресс-служба Мининноваций.
Церемония, посвященная началу испытаний прошла 10 декабря в Мининноваций. В ней приняли участие заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, посол Китая в Узбекистане Цзян Янь, председатель и гендиректор Zhifei Biological Цзян Реншэн, научные сотрудники Института микробиологии Академии наук Китая, Центра передовых технологий при Мининноваций и Института вирусологии при Минздраве.
По данным министерства, компания Zhifei доставила в Узбекистан 6000 тестовых вакцин (50% — настоящая вакцина, 50% — плацебо), 12 тысяч тестов ПЦР, 8000 тестов на антитела и вспомогательные материалы (шприцы, маски, очки, криопробирки и тесты на беременность).
Для клинических испытаний было отобрано 5000 добровольцев. По этическим причинам личности добровольцев не будут разглашаться.
Вакцина Zhifei представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, который безопасен по сравнению как с аденовирусными, так и с инактивированными вакцинами, объяснили в министерстве. После вакцинирования генно-инженерный белок инициирует выработку антител в организме.
Вакцина продемонстрировала относительно высокий профиль безопасности в клинических испытаниях первой и второй фазы, говорится в сообщении. Её безопасность и соответствие заявленным параметрам была подтверждена в ходе лабораторных исследований, проведённых специалистами Фармкомитета Узбекистана.
«Более того, до начала третьей фазы испытаний, более 20 членов семей руководства Министерства инновационного развития были вакцинированы первой дозой рекомбинантной вакцины, импортированной из Китая», — отметили в Мининноваций.
О планах провести третью фазу клинических испытаний вакцины Zhifei в Узбекистане стало известно несколько месяцев назад. В случае успешных результатов страна получит право приобрести вакцину по льготной цене.
Nir Avenir
Самое интересное, а кто в курсе как набирали эти несколько тысяч добровольцев?
Владимир Владимирович
В который раз спрашиваю! При чем тут Мининноваций, если вакцина разработана китайцами? Напомню чиновникам этого министерства, что инновация-это внедрение нового(своего!!!), а не чужого!
Вазген Ксеракопян
Как всегда все свои и скрытный отбор.
Ruslan Nabiev
Для клинических испытаний было отобрано 5000 родственников чиновников.:)
komil mukhamedov
Очень хорошая новость. Вселяет большие надежды.
darkness faile
позовите когда завезут pfizer
Khurshid
И при чем тут что все свои:))
Крайне важно, что любые воздействия прививок, были опубликованы в открытую без утаивания деталей.
Вилли Токарев
Да пускай сначала испытают, а то от некоторых вакцин люди все таки умирают.