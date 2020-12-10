Министерство инновационного развития и Министерство здравоохранения Узбекистана приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной китайской Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщила пресс-служба Мининноваций.

Церемония, посвященная началу испытаний прошла 10 декабря в Мининноваций. В ней приняли участие заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, посол Китая в Узбекистане Цзян Янь, председатель и гендиректор Zhifei Biological Цзян Реншэн, научные сотрудники Института микробиологии Академии наук Китая, Центра передовых технологий при Мининноваций и Института вирусологии при Минздраве.

По данным министерства, компания Zhifei доставила в Узбекистан 6000 тестовых вакцин (50% — настоящая вакцина, 50% — плацебо), 12 тысяч тестов ПЦР, 8000 тестов на антитела и вспомогательные материалы (шприцы, маски, очки, криопробирки и тесты на беременность).

Для клинических испытаний было отобрано 5000 добровольцев. По этическим причинам личности добровольцев не будут разглашаться.

Вакцина Zhifei представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, который безопасен по сравнению как с аденовирусными, так и с инактивированными вакцинами, объяснили в министерстве. После вакцинирования генно-инженерный белок инициирует выработку антител в организме.

Вакцина продемонстрировала относительно высокий профиль безопасности в клинических испытаниях первой и второй фазы, говорится в сообщении. Её безопасность и соответствие заявленным параметрам была подтверждена в ходе лабораторных исследований, проведённых специалистами Фармкомитета Узбекистана.

«Более того, до начала третьей фазы испытаний, более 20 членов семей руководства Министерства инновационного развития были вакцинированы первой дозой рекомбинантной вакцины, импортированной из Китая», — отметили в Мининноваций.

О планах провести третью фазу клинических испытаний вакцины Zhifei в Узбекистане стало известно несколько месяцев назад. В случае успешных результатов страна получит право приобрести вакцину по льготной цене.